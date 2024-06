Landkreis Gotha. Stadträte im Kreis Gotha stellen sich neu auf. Schüler werden zu Leseratten. Und eine Schule bekommt erneut ein Siegel.

Fiedler bleibt an der Spitze in Gotha

Nach den Wahlen muss sich alles wieder finden. Die Stadtratsfraktion der AfD hat sich erneut zu Jens Fiedler bekannt. Marcus Bühl zufolge wurde bisherige Fraktionsvorsitzende am Mittwoch einstimmig an die Spitze gewählt. ,,Das Wahlergebnis ist das Resultat unserer Arbeit im Stadtrat‘‘ wird Jens Fiedler in der Pressemitteilung zitiert. In der Oberbürgermeisterwahl erhielt Fiedler 20,4 Prozent der Stimmen. Im Stadtrat ist die AfD nun zweitstärkste Kraft. red

Die Stadtratsfraktion der AfD in Gotha hat sich am Mittwoch konstituiert. © AfD Gotha | Jens Fiedler

Bergfest an der Waltershäuser Hütte

Mit den steigenden Temperaturen zieht es auch wieder mehr Menschen in die Natur. Traditionell lädt die Sektion Waltershausen-Gotha des Deutschen Alpenvereins zum diesjährigen Bergfest ein. Die Feier an der Waltershäuser Hütte beginnt am Samstag, dem 6. Juli, um 11 Uhr. Ab 13 Uhr sorgen die Bad Tabarzer Blasmusikanten für Unterhaltung.

Wie Wolfgang Pietsch, Schatzmeister der hiesigen Sektion, mitteilte, ist auch gegen regnerisches Wetter vorgesorgt. Die Waltershäuser Hütte liegt direkt am Rennsteig. Vom Parkplatz „Kleiner Inselsberg“ ist die Hütte nur einen 20-minütigen Fußmarsch in Richtung Heuberg entfernt. Um die gastronomische Versorgung kümmert sich das Hüttenteam. red

Ohrdruf startet in die Legislatur

Auch der Stadtrat in Ohrdruf ist in die nächste Legislatur gestartet. In der konstituierenden Sitzung am Donnerstag verabschiedete Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) die ehemaligen und begrüßte die neuen Stadträte. Feierlich entließ Schambach auch den scheidenden Ortsteilbürgermeister von Gräfenhain Jan Straßenmeier. Im Anschluss wurde Helmut Zentgraf (WfO) zum ersten und Nico Milz zum zweiten Beigeordneten (SPD) gewählt.

Stefan Schambach setzte sich in der Bürgermeisterwahl mit 3070 Stimmen gegen den CDU-Kandidaten Heinrich Josef Bley durch. Mit sechs Sitzen hat die SPD die Mehrheit im Stadtrat. Die AfD kommt auf fünf, gefolgt von CDU und WfO (je vier) sowie der Linken mit einem Sitz. red

Regelschule Molschleben erhält Siegel

Die Staatliche Regelschule „An der Nesse“ in Molschleben ist mit dem Thüringer Berufswahl-Siegel ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde am 5. Juni bereits zum 17. Mal vergeben. Schulen erhalten das Siegel für besonderen Einsatz bei der beruflichen Orientierung ihrer Schüler. Für ihre Leistungen in diesem Kontext erhielten insgesamt sechs Schulen die Auszeichnung.

Vielfältige praxisorientierte Angebote zur beruflichen Orientierung zeichneten die Siegel-Träger-Schulen aus, heißt es in der Pressemitteilung des Bildungswerkes der Thüringer Wirtschaft. Neben regelmäßigen Praxistagen bereicherten beispielsweise Mitarbeitende aus Unternehmen die Unterrichtsinhalte. Auf diese Weise gelinge eine alltagsnahe Verknüpfung von Schule und Wirtschaft.

Voraussetzung für die Bewerbung für das Berufswahl-Siegel ist die Nutzung des Online-Werkzeuges „Gute Berufsorientierung“. Für die Auswahl der Gewinner waren Teams in den Schulen, um die Qualität der beruflichen Orientierung zu ermitteln. Deutlich sei dabei geworden, dass in den ausgezeichneten Schulen mit klaren, prozessorientierten Konzepten, nachhaltigen Aktivitäten und festen regionalen Partnern daran gearbeitet werde. red

Publikumspreis für den Froschkönig

Deutsche Sprache, schwere Sprache: Insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund kann Lesen beim Lernen eine Hilfe sein. Deshalb hat sich die Klasse für Deutsch als Zweitsprache (DAZ) an der Regelschule Tambach-Dietharz am Montag, dem 10. Juni, intensiv mit Literatur auseinandergesetzt. Im Rahmen der vorgezogenen Interkulturellen Woche 2024 organisierte die Klassenleiterin Iwona Grabowska einen Lesewettbewerb.

Die 13 Schüler hätten dem Ereignis mit großer Freude entgegengefiebert, teilt Daniela Völlmer vom Jugendmigrationsdienst (JMD) Gotha-Finsterbergen des Internationalen Bundes Mitte mit. Gemeinsam mit Völlmer und Jacqueline Berderdour beurteilte Grabowska die Lesetechnik und die Interpretation der vorgetragenen Texte. Besonderen Wert habe die Jury auf flüssiges Lesen, deutliche Aussprache, Lesetempo und Betonung gelegt sowie darauf, ob die Texte lebendig und ungekünstelt vorgetragen worden seien, so Völlmer.

Anastasia Matskiv (links) belegte den zweiten Platz in der Kategorie A1, Erde Zabelaj den dritten Platz. Beiden lasen das Buch "Sommer mit Überraschungen". © Iwona Grabowska | Iwona Grabowska

Die Schüler selbst durften auch einen Publikumspreis an den besten Leser vergeben. Der ging an Orlando Hanzi, der mit dem Buch „Der Froschkönig“ angetreten war. Als Preis erhielt er das Buch „Vincent flattert ins Abenteuer“, das 2020 mit dem Lesekompass ausgezeichnet worden war. Die Jury habe entschieden, zwei separate Bewertungen vorzunehmen: eine für die Schülerinnen und Schüler des Sprachniveaus A0/A1 und eine für das Niveau A2/B2, sagt Völlmer. Die drei Besten wurden zusätzlich mit einem Thalia-Gutschein belohnt.

„Besonders stolz ist die Jury auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, die noch nicht lange in Deutschland sind“, sagt Völlmer. Alle Teilnehmenden hätten sich intensiv mit dem Lesen beschäftigt und im Vorfeld die Bibliothek in Tambach-Dietharz besucht, um sich einen Überblick über eine Bibliothek zu verschaffen und Bücher auszuleihen. Im Namen des JMD dankt Völlmer auch dem Landratsamt für die finanzielle Unterstützung. red

Die sechs besten Leser 1. Platz Niveau A1 - Sefa Oczan (Buch: Momo) 2. Platz Niveau A1 - Anastasia Matskiv (Buch: Sommer mit Überraschungen) 3. Platz Niveau A1 - Erde Zabelaj (Buch: Sommer mit Überraschungen) 1. Platz Niveau A2 - Orlando Hanzi (Buch: Froschkönig) 2. Platz Niveau A2 - Yasha Demydova (Buch: Rapunzel) 3. Platz Niveau B2 - Dragos Olorasu (Buch: Mission Roboter)

