Neudietendorf. Erste Sitzung des Gemeinderates von Nesse-Apfelstädt nach der Wahl. Verwaltungs-Chef mit neuem Stellvertreter

Peter Leuteritz (parteilos) ist der neue stellvertretende Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt. Zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Donnerstagabend ist der Ortschaftsbürgermeister von Gamstädt als Beigeordneter vereidigt worden.

Den Vorsitz des Gemeinderates übernimmt auch in dieser Wahlperiode Hans-Ulrich Greiner (Freie Wähler). Weiterhin wurden in der Sitzung die Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Aufsichtsrates der Neudietendorfer Wohnungsgesellschaft bestimmt.

Unklar bleibt, wer in Ingersleben den Posten des Ortschaftsbürgermeisters übernimmt. Der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Kühnhold (Freie Wähler) kandidierte nicht mehr. Dennoch schrieben ihn die Ingerslebener auf die Wahlzettel. In der von Amts wegen durchgeführten Stichwahl setzte er sich unfreiwillig gegen David John (parteilos) durch. Beide Kandidaten sagten vor der Wahl, dass sie den Posten nicht wollen.

Christian Jacob, Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt (Mitte), mit den Ortschaftsbürgermeistern: Carsten Kohl (Kornhochheim), Markus Kaufmann (Apfelstädt), Andreas Schreeg (Neudietendorf), Hans-Ulrich Greiner (Gemeinderatsvors.), Peter Leuteritz (Gamstädt) und Marco Fiebrich (Kleinrettbach/von links). © Ralf Ehrlich

Der Gewählte hat offiziell eine Woche Zeit, die Wahl anzunehmen, so Christian Jacob (CDU). Der Bürgermeister der Landgemeinde sagte weiter, wenn die Wahl nicht angenommen werde, müsse der Ortschaftsrat einen Kandidaten in seinen Reihen finden. Die Sitzung ist am kommenden Mittwoch. re