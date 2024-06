Kreis Gotha. Pfarrerin Anette Uhle über Gottes unerschütterliche Zukunftsperspektive. Es braucht neben Geduld das Vertrauen in tragende Kraftquellen und Demut

Die Gruppe ist auf dem Abstieg von den Zeterklippen. Auf einem breiten Fahrweg geht es durch wechselhaftes Wetter vorbei an viel totem Gehölz. Der Blick schweift über graue Hänge, Geröll und Felsformationen. Hin und wieder grüne und blühende Einschnitte.

Dichtes, hohes Gras, junge Fichten ragen hervor, ebenso kleine Birken und Eschen. Brombeer-und Himbeerbüsche, blühende Kräuter und Pflanzen säumen den Pfad. Jemand ist emsig dabei, mit seiner Pflanzenbestimmungsapp all das Gewächs zu bestimmen.

Wir schauen also der Wildnis beim Wachsen zu. An diesen Satz der Nationalparkranger muss ich denken. Die eigene Wahrnehmung verändert sich. Das von den grauen Hängen erschütterte Herz ist schon viel weniger traurig.

Am Tennbach entlang geht es weiter. Mit dem Rauschen des Baches wird das Herz weit und die Gedanken beweglicher. Angekommen im Haus betrachte ich ein Bild von Caspar David Friedrich: Felspartie im Harz. Viele Bäume hat es auf dem Bild nicht. Zu seiner Zeit sah es im Harz auch anders aus, als ich ihn aus Kindheitstagen im Gemüt trage.

In dem geschützten Raum des Nationalparkes sind Menschen vor allem Beobachtende natürlicher Prozesse. Sie geben das Steuerruder aus der Hand, der Natur zurück. Die Faszination über die innewohnende Dynamik dieser Erneuerungsprozesse tritt neben das Staunen über die vielen kleinen entdeckten blühenden Aufbrüche unter toten Bäumen.

Von dieser Erkenntnis aus schlägt sich ein Gedankenbogen zu dem, was Menschen in Neuaufbrüchen und Veränderungsprozessen helfen kann. Es braucht neben Geduld, das Vertrauen in tragende Kraftquellen und Demut. Das sind drei wichtige innere Haltungen für unsichere, wandelvolle Zeiten.

Genährt und getragen werden sie für Christen von Gottes unerschütterlicher Zukunftsperspektive vor allem für Menschen, bei denen Ängste das Steuerruder übernehmen und das Herz verhärten. Sie steckt in den Worten Gottes aus dem Mund des Propheten Jesaja: „Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr‘s denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde.“(Jes 43,18f).

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und sie spricht aus dem Psalmgebet dieses Sonntages: „Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und hilfst mir mit deiner Rechten. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände willst du nicht lassen.“ (Ps 138,8f). Würden wir doch mehr aus dieser Hoffnung, die ermutigt und befreit, zu leben lernen!

Auch interessant

Natur in Gefahr Entwarnung: Was hinter dem Feuerwehreinsatz im Kreis Gotha steckt Von Tobias Leiser

Auch interessant