Waltershausen. Fast ein Jahr lang mussten die Angestellten um ihre Jobs im Kreis Gotha bangen. Jetzt hat es die Firma geschafft: Die Insolvenz ist abgewendet.

Auch in Krisenzeiten bekommen Unternehmen doch noch die Kurve: Die Sanierung der Firma „Sur-Tech Surface Technology“ in Schwarzhausen ist erfolgreich abgeschlossen worden. Laut dem Insolvenzverwalter, die Kanzlei Kreuznacht, hat die Gläubigerversammlung den eingereichten Insolvenzplan am 24. Mai einstimmig angenommen.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Eröffnung des Eigenverwaltungsverfahrens im Juli 2023 sei die „Sur-Tech Surface Technology GmbH“ einschränkungslos und erfolgreich fortgeführt worden. „Trotz des nach wie vor schwierigen Umfeldes in der Automobilzulieferer-Industrie war es uns mit gemeinsamen Anstrengungen gelungen, sämtliche Kunden und Aufträge auch während des laufenden Eigenverwaltungsverfahrens zu halten“, wird Geschäftsführer Olaf Braunholz in der Pressemitteilung zitiert. Man sei der Auffassung, dass die bereits umgesetzten Maßnahmen sowie das über den Insolvenzplan umgesetzte Sanierungskonzept eine solide Basis für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens bildeten.

Sämtliche Arbeitsplätze im Kreis Gotha gesichert

„Über den Insolvenzplan ist es gelungen, den Unternehmensstandort in Waltershausen/ Thüringen zu erhalten und sämtliche im Unternehmen vorhandenen Arbeitsplätze zu sichern“, so der Generalbevollmächtigte des Unternehmens, Rechtsanwalt Thore Voß. „Ein besonderer Dank ist an dieser Stelle insbesondere auch an die Mitarbeiter des Unternehmens zu richten, die während der gesamten Phase des Insolvenzverfahrens zum Unternehmen gestanden haben“, sagt der Sachwalter Dr. Peter Staufenbiel.

Die Sur-Tech „Surface Technology GmbH“ beschäftigt ihrer Internetseite zufolge 85 Mitarbeiter. In Schwarzhausen stellt das Unternehmen Kunststoffteile hauptsächlich für die Automobilindustrie her.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha