Neudietendorf. Paul Mirow spielt mindestens einmal im Monat die Orgel im Gottesdienst. Wie der junge Organist dazu kam und was er werden möchte.

Der 16-Jährige Paul Mirow sitzt an der rund 300 Jahre alten Orgel, über ihm 1500 mächtige Pfeifen, und spielt Bachs „Praeludium und Fuge in C“. Die Ernsthaftigkeit und Freude beim Spielen sind Paul ins Gesicht geschrieben. Regelmäßig kommt er zum Üben in die Kirche. Denn mindestens einmal im Monat spielt er in der Region im Gottesdienst die Orgel, ob in Ingersleben, Apfelstädt oder Neudietendorf.

Schon früh war Paul in St. Maria in Ingersleben „zu Hause“. Seine Mutter ist Vorsitzende des Gemeindekirchenrats. Paul kam regelmäßig mit in die Kirche, auch nach oben, zur Orgel. Die frühere Organistin brachte ihn dazu, es selbst einmal auszuprobieren. Damals spielte Paul mehrere Jahre Klavier.

Die Orgel ist eines der größten Musikinstrumente

Die Klaviatur war also vertraut; neu waren die Pedale und die Register: „Die Orgel ist einfach ein fantastisches Instrument. Sehr vielfältig. Es ist eines der größten Musikinstrumente, das man spielen kann. Allein bei dieser Orgel hier gibt es schon rund 1500 Pfeifen.“

Anfangs spielte Paul nur das Eingangs- und Ausgangsstück im Gottesdienst. Seit einem Jahr begleitet er den ganzen Gottesdienst, mit allen Gemeindeliedern, meist sogar zwei Sonntagsgottesdienste hintereinander. Er sei ohnehin Frühaufsteher; das mache ihm nichts aus. Und die Gottesdienstbesucher freuen sich, dass ein so junger Mensch die Orgel spielt und sie beim Gemeindegesang begleitet.

Den Schlüssel für Kirche und Orgel hat Paul immer in der Tasche. Spontan kommt er dann rüber ins Gotteshaus und übt die Lieder, die der Pfarrer für den nächsten Gottesdienst eingeplant hat. Manch ein Gemeindelied, das zum Beispiel nur zu Erntedank oder St. Johanni gespielt wird, müsse er schon noch üben.

Die Orgel der Brüderkirche in Neudietendorf. © Ralf Ehrlich

Im Freundeskreis des 16-Jährigen gibt es sonst niemanden mit einem solchen Hobby. Manchmal mache einer einen Scherz, aber komisch angeguckt werde er nicht, sagt Paul.

Seit zwei Jahren nimmt er Orgelunterricht bei Kirchenmusikdirektor Matthias Dreißig an der Predigerkirche in Erfurt. Lieblingskomponist ist Johann Sebastian Bach. Dessen Toccata und Fuge D moll seien einfach „der Hammer“.

Nach dem Abitur will Paul Mirow auf jeden Fall Musik studieren, an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar – allerdings Klavier, nicht Orgel.

Ein gläubiger Mensch sei er eigentlich nicht, sagt Paul, auch wenn er so regelmäßig in der Kirche sei. Und dann setzt sich der 16-Jährige wieder an die „Königin der Instrumente“.

