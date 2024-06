Gotha. In Georgenthal ist eine Paketzustellerin durch einen Hundebiss verletzt worden. Außerdem ermittelt die Polizei nach Diebstählen. Die Meldungen für den Kreis Gotha.

Verletzter bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Hauptstraße in Apfelstädt wurde am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 59-jähriger Skodafahrer leicht verletzt. Der Mann war in Richtung Wandersleben unterwegs und musste auf Höhe der Brunnenstraße verkehrsbedingt halten. Laut Angaben der Polizei erkannte das ein 57-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Skoda auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Paketzustellerin durch Hundebiss verletzt

Eine Paketzustellerin wurde am Freitag in Georgenthal auf ihrer Zustellungstour von einem Hund gebissen. Die Frau musste ärztlich behandelt werden. Den Besitzer des Hundes erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Mann mit Schlagstock unterwegs

Nach Zeugenhinweisen wurde am Freitagmittag am Hauptbahnhof in Gotha ein 39-Jähriger kontrolliert, der offen einen Schlagstock bei sich führte. Neben diesem fand man bei der Durchsuchung des Mannes auch mehrere Schlüssel, welche in der Nacht zuvor aus einem Auto in der Ifflandstraße gestohlen worden waren. Der Schlagstock und die Schlüssel wurden sichergestellt. Neben einem Verfahren wegen des Führens eines Schlagstocks in der Öffentlichkeit, wurde gegen den 39-Jährigen eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Diebe in leerstehendem Haus

Zwischen Donnerstag (13 Uhr) und Freitag (14.15 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Gleichenstraße in Gotha. Aus dem Objekt entwendeten sie Kabel und Buntmetall in noch unbekannter Menge. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise werden, unter der Bezugsnummer 0153886/2024, bei der Polizei (Tel. 03621/781124) entgegengenommen.

Mann kassiert mehrere Anzeigen

Polizisten stellten am Freitagabend in der Trinitatisstraße in Ohrdruf einen 30-Jährigen auf einem Elektroroller fest, der ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Zudem fuhr auch ein Kind bei ihm mit. Nachdem der E-Rollerfahrer angehalten werden konnte, gab er einen falschen Namen an. Wie die Polizei mitteilte, sollte er daraufhin durchsucht werden. Er leistete Widerstand und versuchte, mit der Faust nach den Polizisten zu schlagen. Der Mann wurde daraufhin gefesselt, um weitere Schläge zu unterbinden. Zu Verletzungen kam es weder bei den Beamten, noch bei den Beteiligten. Jedoch wurden gegen den Mann ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß des Pflichtversicherungsgesetzes und falscher Namensangabe eingeleitet.

80 Kilogramm schwere Holzstatue gestohlen

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte von einem Grundstück am Arnoldiplatz in Gotha eine Holzstatue gestohlen. Die massiv geschnitzte Statue trug das Abbild eines Adlers und hatte eine Größe von 1,80 Meter, bei einem Gewicht von circa 80 Kilogramm. Ihr Wert beläuft sich auf 2500 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden (Bezugsnummer 0153438/2024).

red