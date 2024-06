Kreis Gotha. Kreis Gotha beim Deutschen Trachtenfest. Schülerferienticket gilt auch in Gotha und Umgebung. Politischer Kaffeeklatsch in Gotha. Praxistage für Schüler in der Pflege. Restkarten für die Seniorenakademie

Kreis Gotha beim Deutschen Trachtenfest

Zahlreiche Gruppen aus Thüringen nahmen kürzlich beim Deutschen Trachtenfest in Wangen im Allgäu teilt, wie der Thüringer Trachtenverband aus Wechmar mitteilt. Zu dem bunten Fest der Farben, der Musik und der Tradition kamen Hunderte Trachtenträger aus ganz Deutschland.

Gruppen aus Lindenberg, Bad Tabarz, Alach, Ruhla, Hüpstedt, Deuna, Wechmar und Tambach-Dietharz bereicherten mit ihren Darbietungen die Bühnen in der Innenstadt und auf dem Landesgartenschau-Gelände. Ein besonderer Höhepunkt war der Festumzug am Sonntag, an dem mehr als 120 Gruppen teilnahmen. Die Thüringer Trachtenträger zogen hierbei die Blicke der Zuschauer auf sich. red

Schülerferienticket auch für den Kreis Gotha

In den Sommerferien mit Bus, Bahn und Straßenbahn günstig Thüringen erfahren – mit dem Schüler-Ferienticket ist das möglich. Wie der Verein Bus & Bahn Thüringen mitteilt, kostet das Ferienticket einmalig 32 Euro und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Nahverkehrszügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen.

Zudem gibt es das Ferienticket Mini für einmalig 16 Euro. Es ermöglicht beliebig viele Fahrten in den Bussen der beteiligten Unternehmen.

Im Landkreis Gotha beteiligen sich Abellio Rail, Süd-Thüringen-Bahn, Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha sowie die Verkehrsgemeinschaft Landkreis Gotha.

Die Tickets gelten vom 20. Juni bis 31. Juli. Mehr Informationen: www.sft-thueringen.de red

Politischer Kaffeeklatsch in Gotha

Bei Kaffee und Kuchen besteht wieder die Möglichkeit, über aktuelle politische Themen ins Gespräch zu kommen. Der nächste politische Kaffeeklatsch findet am Montag, den 17. Juni, ab 15 Uhr in seinem Büro in der Gothaer Blumenbachstraße 5 statt, informiert der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) weiter.

Über die Inhalte unterschiedlicher Gesetze sowie weitere politische Themen des Landtages möchte Bilay ins Gespräch kommen. Diesmal stehen zwei Wochen intensive Beratungen im Fokus, weil das Parlament vor der Sommerpause zahlreiche Gesetze beschließen wollte.

Eine vorherige Anmeldung zum politischen Kaffeeklatsch ist nicht erforderlich. red

Praxistage für Schüler in der Pflege

Seit Februar können Schüler der Nessetalschule Warza alle zwei Wochen in der Seniorenwohngemeinschaft Am Anger in Ballstädt die Berufsfelder der Gesundheits- und Pflegebranche kennenlernen. Wie Melanie Zeranski, Praxisanleiterin der Josias Löffler Diakoniewerk Gotha mitteilt, nehmen Schüler und Schülerinnen der 9. und 10. Klasse an einem Praxistag teil und gewinnen Einblicke in die tägliche Versorgung der Bewohner. Sie gestalten den Alltag der Senioren aktiv mit und lernen die vielfältigen Aufgaben in der Betreuung und Pflege kennen.

Die Diakonie für den Landkreis Gotha bildet jährlich fünfzehn neue Pflegefachkräfte und elf Pflegeassistentinnen aus. Zusätzlich gibt es Praktikumsplätze. red

Restkarten für Seniorenakademie

Für die bevorstehende Seniorenakademie 2024/25 sind noch Restkarten der Vortragsreihe B erhältlich. Beginn zu den einzelnen Vorträgen ist jeweils um 13 Uhr, teilt die Stadtverwaltung Gotha weiter mit. Die Karten können im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung, im Historischen Rathaus, Hauptmarkt 1, bei Frau Roth, Tel. 222-239 erworben werden.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Auftaktvortrag des Oberbürgermeisters am 23. September 2024 findet für beide Reihen gemeinsam um 10 Uhr, im Kulturhaus statt. Das Thema des Vortrags ist: „Gotha:­ Die güldene Stadt und Fürstenkrone Europas“. red

Auch interessant

Auch interessant

Sommerfest Nach dem Reinfall im Vorjahr feiert Gothaer Ortsteil kleiner Von Ralf Ehrlich

Auch interessant