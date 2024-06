Gotha. Fünf Senioren sind bei einem Unfall bei Gotha verletzt worden. Zwei Autos stießen an einer Ampelkreuzung zusammen.

Bei einem Unfall auf der B247 sind am Sonntagvormittag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr ein 79-jähriger VW-Fahrer von der A4 in Richtung Gotha und musste an der Ampelkreuzung bei Rot halten.

Dies bemerkte ein 88-jähriger Fahrer eines Dacia offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Dadurch wurden der 79-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer (w/82, m/86) und der 88-jährige Unfallverursacher und dessen Beifahrerin (w/82) leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

red