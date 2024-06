Gotha. Gothaer Stadtrat formiert sich neu: 36 Mitglieder gehören dem Gremium an. SPD bildet mit FDP die stärkste Kraft.

Der am 26. Mai 2024 neu gewählte Gotha Stadtrat kommt am Mittwoch, 19. Juni, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Ihm gehören 36 Mitglieder an. Die SPD stellt die meisten Angeordneten, zwölf, und der mit einem Sitz vertretenen Gothaer FDP erneut die stärkste Fraktion im Stadtrat von Gotha, mit 13 Sitzen. Gefolgt von AfD (neun Sitze), CDU (sechs). Grüne (einen) und Freie-Wähler / Piraten (drei) bilden eine Fraktion. Ferner sind im Stadtrat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit drei sowie Die Linke mit einem Abgeordneten vertreten.

SPD

Name: Marcel Andreß Alter: 33 Jahre Beruf: Verwaltungswirt © Sebastian Spelda | Sebastian Spelda