Gierstädt. Im Landkreis Gotha ist ein Sattelauflieger ins Rutschen gekommen. Ein entgegenkommender Lkw musste ausweichen und landete im Straßengraben.

Ein Zusammenstoß zwischen zwei Lkws konnte am Montagnachmittag gerade noch verhindert werden. Ein 41-Jähriger war mit seinem Koegel auf einer Landstraße in Richtung Gierstädt unterwegs. Nach Polizeiangaben sollen die Räder seines Sattelaufliegers auf einer abschüssigen Fahrbahn blockiert haben, weshalb dieser auf die Gegenfahrbahn rutschte. Ein entgegenkommender Daimler wich in den Straßengraben aus.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Daimler Lkw musste geborgen werden. Die Straße war vorübergehend voll gesperrt.

