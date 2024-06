Georgenthal. Saisonhöhepunkte des Kultursommers: Musikkabarett mit Zwille & Sedlacek, Konzert mit La Bella Bestia, Saurierfest und Open-Air-Festivitäten

Die Saison der traditionellen Kurparkkonzerte wird am Sonntag, 23. Juni, ab 14.30 Uhr durch die Liebensteiner Musikanten eröffnet. Die Konzertreihe bietet in diesem Jahr neben Blasmusik- und Polka-Klängen auch französische Chansons, Schlager und Shantys, so Mathias Baier. Der Kulturverantwortliche der Landgemeinde sagt weiter, dass für das kulinarische Wohlbefinden Georgenthaler Vereine sorgen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.

Schwarzer Humor, absurde Poesie und kunstvolle Chansons stehen am Freitag, 28. Juni, ab 20 Uhr im Klosterhof Georgenthal auf dem Programm. Das Duo Zwille & Sedlacek aus Weimar präsentiert makabres Musikkabarett in Reimkultur. Die „Galgenstücke“ verbinden temporeiches Kabarett mit dem Charme der 20er-Jahre. Der Kartenvorverkauf erfolgt über die Tourist-Information Georgenthal.

„Stubenrocker“ runden den Kulturabend musikalisch ab

Katharina Thalbach liest aus Florian Illies Buch „Liebe in Zeiten des Hasses“. Der Autor beschreibt berührende Liebesgeschichten in Zeiten von Katastrophen im Spiegel namhafter Protagonisten. Die Lesung findet am Samstag, 20. Juli, 19.30 Uhr im Gemeindesaal Leina statt. Ab circa 21.30 Uhr runden die Stubenrocker den Kulturabend musikalisch ab. Die Lesung ist ausverkauft. Einzelne Restkarten und der Einlass zum musikalischen Spätprogramm sind an der Abendkasse möglich.

Am Wochenende vom 27. bis 28. Juli findet das jährliche Thüros-Grillfest auf dem Werksgelände in Georgenthal statt. Hier gibt es einen Spezialitäten- und Handwerkermarkt, Live-Musik und Grillgerichte. Der Eintritt ist frei.

Schönauer Waldschwimmbad wird 70 Jahre alt

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Waldschwimmbades lädt Schönau v. d. Walde am Samstag, 10. August, ab 14 Uhr zum Schwimmbadfest. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Autogrammstunde mit Max Langenhan, Wasser- und Sportspiele, eine Lasershow und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

Die Sommerparty im Kurpark Georgenthal findet am 10. August statt. Im Zentrum des Familienfestes steht „Yellow – Die Band“ mit einem Open-Air-Konzert ab 19 Uhr.

„La Bella Bestia“ schaffen eine Symbiose aus mediterranen Flamencoklängen, indisch und arabisch geprägter Musik und gefühlvollem Gesang. Zu erleben sind „La Bella Bestia“ am Sonntag, den 18. August, 20 Uhr im Gemeindesaal Leina. Kartenvorverkauf über die Tourist-Information Georgenthal.

Petriroda feiert 100 Jahre Sportgemeinschaft

Die Ortschaft Petriroda feiert von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. August, ihr Gemeindejubiläum und das 100-jährige Bestehen der Sportgemeinschaft Petriroda. Zu erleben sind an diesem Wochenende ein Konzert der Band The Facility, Autokran- und Kutschfahrten, Sport- und Kinderprogramme, Ausstellungen, offene Höfe, Blasmusikanten, Chöre und vieles mehr.

Das Saurierfest findet am Samstag, 14. September, ab 14.30 Uhr im Kurpark Georgenthal statt. Das Familienfest bietet Aktionen und Angebote rund um die Ursaurier vom Georgenthaler Bromacker. An zahlreichen Pavillons bieten sich Aktiv- und Bastelangebote. Auf dem Programm stehen zudem Schnellzeichner, Figurentheater, eine Nachtwanderung auf dem Saurierpfad und erstmalig ein finales Sommerkino. Der Eintritt ist frei.

