Friemar. Bei einer Kirmes im Kreis Gotha soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Wovor die Polizei warnt.

Die Polizei hat am Samstagmorgen die Meldung zu einem möglichen Sexualdelikt zum Nachteil einer 17-Jährigen in Friemar erhalten. Hierzu kursiert laut Polizei eine Vielzahl von Nachrichten in den sozialen Medien. Die Polizei weist dringend darauf hin, dass diese Informationen nicht verifiziert sind und nicht geteilt werden sollten.

Beiträgen in sozialen Netzwerken zufolge war die mutmaßliche Geschädigte zu Gast bei der Kirmes in Friemar. Zudem meldeten Feuerwehren, dass es in der Region bis zum frühen Samstagmorgen zu einer Personensuche kam. Ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, ist noch nicht bekannt. Die gesuchte Person wurde in Molschleben gefunden.

Die Ermittlungen, auch zu einer möglichen Täterschaft, wurden von den Beamten eingeleitet. Zeugenhinweise sollten ausschließlich an die Polizei gerichtet werden unter Telefon: 03621/781 124 (Bezugsnummer: 0154395/2024).

Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Der Polizei wurden am Montag mehrere Fälle von Telefontrickbetrügereien in der Region gemeldet. Die Masche: Unter der Legende, dass nahe Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und die Zahlung einer Kaution notwendig wäre, wurden Senioren im Alter zwischen 63 und 89 Jahren im Ilm-Kreis und im Landkreis Gotha kontaktiert. Die Angerufenen beendeten laut Polizei die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden eintrat.

Die Betrüger hatten hauptsächlich Senioren als potenzielle Opfer ausgewählt. Die Polizei empfiehlt deshalb Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter Telefon: 03621/781 504.

