Landkreis Gotha. Von Party bis Familienfest ist im Landkreis Gotha wieder allerhand los. In einem Ort gibt es sogar kostenlose Konzerte.

Volles Programm für Familien

Im historischen Ambiente ist auch für die Kleinen gesorgt. Der Geschichts- und Heimatverein Wandersleben lädt wieder zum Wohnturmfest. Zur Feier der Sommersonnenwende am Freitag spielt ab 18 Uhr Bob Bales irische Folkore. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Samstag steigt dann das mittlerweile traditionelle Fest. Der Heimatverein lädt ab 14 Uhr zum Verweilen ein. Für Unterhaltung sorge ein Zauberer und die Gruppe „Fröhlich sein und Singen“. Wer nicht still sitzen will, kann sich auf einer Hüpfburg austoben.

Das Familienfest in Waltershausen ist kurzfristig verlegt worden. Der Diakonie für den Landkreis Gotha zufolge, finde das Fest aufgrund der Wetterprognose im Freizeitzentrum Gleisdreieck statt. Am Freitag gibt es von 14 bis 18 Uhr viel zu erleben. Clown Paletti sorgt für Stimmung. Eine Tierpädagogin bietet Ponnyreiten an. Und neben Bastelangeboten können sich Kinder auch auf einer Hüpfburg oder verschiedenen Parcours die Zeit vertreiben. Das Motto des Familienfestes ist: „Wie bunt und vielfältig ist der Sozialraum Waltershausen?“

Am Samstag, von 12 bis 17 Uhr veranstaltet das Berghotel Friedrichroda ein Sommerfest, mit Spiel, Spaß und Unterhaltung. Ein tolles Bühnenprogramm, Info- und Verkaufsstände begleiten durch den Tag und natürlich gibt es überall jede Menge kulinarische Köstlichkeiten.

Die Diakonische Seniorenwohngemeinschaft in Ballstädt lädt am Samstag zum Kneipp-Sommerfest ein. Ab 14 Uhr wird Bewohnern und Gästen ein buntes Programm geboten.

Kostenlose Konzerte in Bad Tabarz

Kostenlose Musikerlebnisse bietet Bad Tabarz über das gesamte Wochenende. Im Rahmen der Fête de la Musique spielen am Freitag ab 15 Uhr die Gruppen Bodenlos und „Kopf Stein Pflaster“ sowie Mitglieder der Musikschule Schönemannn am Mönchhof. Im Kukuna treten die Dulcimer Folk Truppe, Druckluft aus Friedrichroda und der Phoenix-Chor aus Waltershausen auf.

Am Akzent Hotel „Am Burgholz“ Bad Tabarz spielt am Freitag „Tommys Live Musik“. Am Samstag steht Rick Dyan auf dem Programm. Beide Konzerte sind von 19 bis 22 Uhr geplant. Am Sonntag treten „Hiev Up – Die Schantys“ von 15 bis 16.30 Uhr auf. Alle Auftritte sind kostenlos. Das Hotel weist darauf hin, dass die Veranstaltungen bei Regen ausfallen müssen.

Im Kurpark Friedrichroda tritt am Samstag 15 Uhr der durch Funk und TV bekannte Sänger und Entertainer Kay Dörfel. Mit seinen Liedern begeisterte schon bei vergangenen Kurkonzerten das Publikum. Ab 18 Uhr gibt im Biergarten des Friedrichrodaer Brauhauses Heike Venter ein Konzert. Neben Oldies der 80er- und 90er-Jahre spielt sie auch Countrymusik und Welthits von Fleetwood Mac.

Die Heimatkapelle Finsterbergen spielt am Sonntag ab 10.30 Uhr auf der Freilichtbühne „Am Hüllrod“ zum traditionellen Frühkonzert. Auf dem Heuberg ist ab 13.30 Uhr Tommy Kleber mit Livemusik zu erleben.

Keimzeit live in Tambach-Dietharz

Georgenthal eröffnet die Saison der Kurparkkonzerte. Den Auftakt machen am Sonntag die Liebensteiner Musikanten. Das erste Konzert des Jahres beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Örtliche Vereine kümmern sich um die Versorgung der Gäste. Das nächste Konzert mit der Blaskapelle Oehrenstock 1833 findet am 30. Juni statt.

Drei Tage lang verwandelt sich der Platz vor der Staumauer der Alten Tambacher Talsperre in Tambach-Dietharz zu einer großen Konzertbühne. Gestartet wird am Freitag um 21 Uhr mit einem Rockkonzert für Jugendliche und Junggebliebene. Technomusik spielen die Gebrüder Brett aus Sachsen-Anhalt, Buck Crowz, Blondee und Aybee. Einlass ist um 20 Uhr.

Am Samstag 20 Uhr geht es mit der Rockband Keimzeit – Ostrock Edition weiter (Einlass ist ab 19 Uhr), im Anschluss gibt es eine Ostrock-Party mit Aybee. Den Abschluss des Konzert-Wochenendes bietet am Sonntag ab 15 Uhr ein Familiennachmittag mit Christian vom Kikaninchen; buntes Programm für Kinder mit Hüpfburg, Kinderschminken. Gibt es unter „TixforGigs“ und in der Tourist-Information Tambach-Dietharz, Burgstallstraße 31a. Parkplätze sind ausgeschildert.

Partys und Führungen

Im Gleisdreieck in Waltershausen steigt am Samstag eine Teenie-Party. Von 16 bis 20 Uhr können Kinder zwischen elf und 15 Jahren feiern wie die Großen. Der Eintritt kostet zwei Euro. Die Veranstalter versprechen die angesagtesten Party-Lieder, Special-Effects und kostenlose Orangensaft-Shots.

Immer wieder sonntags darf auf dem Boxberg gechillt werden. Das Gasthaus Kästner lädt auch am 23. Juni zum Entspannen ein. Bei kühlen Getränken und Essen vom Grill kann man dort die Woche ausklingen lassen. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Darryl Ferrandino.

Am Schloss Reinhardsbrunn geht es vorwärts. Von Freitag bis Sonntag, jeweils ab 15 Uhr, kann der Schlosspark in Friedrichroda während einer Führung erkundet werden. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Treffpunkt ist der Eingang am Kavaliershaus. Interessierte können sich unter Telefon: 03623/303085 anmelden.

Kultig geht es das ganze Wochenende in Pferdingsleben zu. Dort treffen sich von Freitag bis Sonntag Liebhaber von DDR-Mopeds. Wegen einer Baustelle ist die Zufahrt zum Simson- und Ifa-Treffen nur über die B7 möglich, teilt der Kirmesverein Pferdingsleben mit. Neben einer Händlermeile wird es auch einen Leistungsprüfstand geben. Abseits von Kult-Mopeds sind auch andere Oldtimer von Trabant bis Wartburg willkommen.

Tag der offenen Gärten

Am Sonntag kommen Gartenfreunde voll auf ihre Kosten. Sie können Einblicke in private wie öffentliche Gartenparadiese nehmen. Diese Chance bietet der Tag der offenen Gärten. Im Kreis Gotha können insgesamt 14 grüne, blühende und einfallsreiche gestaltete Anlagen besichtigt von 10 bis 17 Uhr werden, vom Hausgarten bis Park.

Als Türöffner dienen wieder die Orangerie Gotha sowie in Dachwig die dortige Prüfstelle des Bundessortenamts, Kirchstraße 28. Dort erhalten Besucher Eintrittskarten/Stempel und die Liste der zu besichtigenden Gärten. Der Unkostenbeitrag für Erwachsene beträgt vier Euro, für Kinder ist er frei.

So viel sei schon mal vorab verraten: In einem Garten hat dessen Gestalter sich sehr viele Gedanken über die diesjährige Schneckenplage gemacht und geniale Lösungen gefunden, kündigt Silke Sauerbier vom Gothaer Gartenamt an.

