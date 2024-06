Landkreis Gotha. Ein Ort im Kreis Gotha feiert gleich mehrere Jubiläen. Der Rathausturm in Gotha öffnet wieder. Das Stadtarchiv muss schließen.

Jubiläum über Jubiläum in Burgtonna

Manche Feste muss man ganz groß feiern – vor allem, wenn gleich mehrere Anlässe zusammenkommen. Burgtonna begeht derzeit seine Festwoche anlässlich des 1150. Jubiläums des Ortes. Nach einem Festgottesdienst am Montag und einer Gala-Veranstaltung für die Sponsoren und geladene Gäste feierte am Mittwoch der Kindergarten „Rappelkiste“ sein 70-jähriges Bestehen.

Die öffentliche Eröffnungsfeier der Festwoche fand am Donnerstag statt. Am Freitagabend ziehen ein Fackelumzug durch das Dorf. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der Schafgasse. Im Anschluss darf zur Disko ab 21 Uhr im Festzelt getanzt werden. Am Samstag steht um 9 Uhr die Neueröffnung des Heimatmuseums an. Dazu steht ein besonderer Punkt auf dem Programm: Burgtonna bekommt den Stoßzahn wieder zurück, der vor über 300 Jahren von Bauern gefunden wurde. Die Stiftung Schloss Friedenstein übergibt den Stoßzahn eines Ur-Elefanten als Leihgabe an das Heimatmuseum.

Direkt um 12 steht das nächste Jubiläum an: Das Schwimmbad wird 90 Jahre alt. Ab 20 Uhr findet der Festtanz hinter der Feuerwehr statt. Ab 11 Uhr herrscht am Sonntag buntes Marklttreiben und um 13 Uhr findet die Festwoche mit einem Umzug ihren Abschluss. tl

Gothaer Rathausturm ist wieder geöffnet

Der insgesamt rund 35 Meter hohe Turm des Historischen Rathauses auf dem Hauptmarkt ist seit Freitag, 21. Juni, wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Die Sanierungsarbeiten konnten während der neuntägigen Schließung planmäßig beendet werden.

Auf dem Turm des 450 Jahre alten Historischen Rathauses wohnte zwischen 1600 und 1622 Caspar Bach mit seiner Familie, der als Vorfahre des großen Johann Sebastian Bach in der Funktion des Stadtpfeifers auf dem Rathaus seinen Dienst verrichtete.

Der Rathausturm ist damit wieder täglich in der Zeit von 11 bis 18 Uhr gegen eine Gebühr von 0,50 Euro begehbar. red

Stadtarchiv der Residenzstadt muss schließen

Das Stadtarchiv Gotha bleibt aus betrieblichen Gründen am Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. Juni, sowie am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Juli, für den Besucherverkehr geschlossen.

Allgemein empfiehlt das Stadtarchiv, Termine immer einige Tage im Voraus telefonisch zu vereinbaren (Telefon: 03621/222 142) oder die Anfrage zunächst schriftlich per E-Mail zu senden (E-Mail-Adresse: stadtarchiv@gotha.de). red

Konzert mit Olaf Bessert in Schnepfenthal

Das 200. Jubiläum der Kircheneinweihung feiert Schnepfenthal mit einem Festprogramm. Am Freitag, dem 21. Juni, lädt die Kirchgemeinde zu einem Konzert. Ab 19 Uhr ist der Gothaer Liedermacher und Sänger Olaf Bessert zu Gast. Wie Pastorin Anne-Kathrin Kummer mitteilt, bestehe bereits eine Stunde vorher die Möglichkeit, sich bei Bratwurst und Getränken auf einen schönen und anregenden Abend einzustimmen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. red

