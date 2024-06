Landkreis Gotha. Bei Blitzaktionen im Kreis Gotha erhalten sechs Autofahrer Fahrverbote. Kupferdiebe schlagen an zwei Orten in Gotha zu.

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Gotha durchgeführt. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Am Donnerstag fand eine Blitzeraktion auf der L3247 zwischen der Wegscheide und Luisenthal statt. Pkw dürfen dort maximal 100 km/h fahren, Lkw nur 60 km/h.

Laut Polizeiangaben wurden dort 35 Verstöße registriert. Ein Lkw-Fahrer habe die Messstelle mit 95 km/h passiert. Ein Fahrer eines Pkw war mit 144 km/h der Spitzenreiter des Tages.

Am Montag blitze die Polizei zwischen Trügleben und Gotha. Auf der L3007 wurden der Mitteilung zufolge 31 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit ermittelt. Ein Fahrer habe die Messstelle mit 106 km/h statt der erlaubten 70 km/h passiert.

Die Polizei blitze auch am vergangenen Wochenende. Am Samstag gingen der Polizei 183 Raser ins Netz. Die Kontrolle wurde zwischen Goldbach und Warza an einer Stelle durchgeführt, an der nur 30 km/h erlaubt sind. Sechs Fahrern drohe ein Fahrverbot. Die höchste Überschreitung betrug 92 km/h.

Kupferdiebe schlagen in Gotha zu

In Gotha haben wieder Kupferdiebe zugeschlagen. Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich zwischen dem 14. Juni, 15 Uhr, und Dienstag, dem 18. Juni, 10.20 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle in der Heinoldsgasse. Dort stahlen sie Kupferkabel im Wert von knapp 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 03621/781124 (Bezugsnummer: 0157060/2024) bei der Polizei zu melden.

Zwischen dem 27. Mai, 12 Uhr, und Mittwoch, dem 19. Juni, gegen 9.15 Uhr haben Diebe Kupferkabel im Gesamtwert von 15.000 Euro erbeutet. Die Langfinger betraten das Gelände eines Solarparks in der Hans-C.-Wirz-Straße. Hinweise nimmt die Polizei unter 03621/781124 (Bezugsnummer: 0157963/2024) entgegen.

