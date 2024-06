Gotha. In Gotha kommt es wieder zu Verkehrseinschränkungen. Eine Straße bleibt wegen einer Havarie über Wochen dicht.

Tiefbauarbeiten machen eine teilweise Vollsperrung der Humboldtstraße nötig. Ab Montag, dem 24. Juni 2024, bis zum 13. September 2024 kommt es zu Einschränkungen im Verkehr ab der Hausnummer 25 und der Ecke zum Liebetrauweg sowie vor dem Gebäude Humboldtstraße Haus-Nummer 25 – 37.

Wie die Stadtverwaltung Gotha mitteilt, erfolgten dort Verlegungen von Versorgungsanschlüssen. Die Maßnahme erfolge in mehreren Abschnitten.

Aufstellung Mobilkran am Coburger Platz

Eingeschränktes Durchkommen für Verkehrsteilnehmer herrscht ab Donnerstag, 27. Juni, bis zum Freitag, dem 28. Juni, in der Humboldtstraße in Höhe des Gebäudes Coburger Platz 1. Dort muss ein Mobilkran aufgestellt werden. Dafür werde die Straße halbseitig gesperrt. Da sich dort eine Fußgängerampel befindet, wird die Anlage laut Stadtverwaltung für zwei Tage außer Betrieb genommen. In Höhe der Humboldtstraße 80 wird eine mobile Ampel aufgestellt.

Vollsperrung wegen Baumschnittarbeiten

Die Straße Anger in Gotha-Sundhausen muss zwischen der Freidhofstraße und dem Parkplatz Anger voll gesperrt werden. Grund dafür sind Baumschnittarbeiten, heißt es aus dem Rathaus. Die Maßnahme erfolgt ab Montag, dem 1. Juli, bis voraussichtlich Dienstag, dem 2. Juli.

Kabel- und Leitungsverlegung in der 18.-März-Straße

Für den fließenden Verkehr wird die 18.-März-Straße ab Montag, dem 1. Juli, halbseitig gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Herrenwiesenweg und Liebetraustraße. Grund ist der Stadt Gotha zufolge die notwendige Verlegung von Kabeln und Leitungen. Die Maßnahme ist bis zum 26. Juli geplant. In dem Zeitraum komme es ebenfalls zu Einschränkungen für den Fußgängerverkehr und den ruhenden Verkehr.

Sanierung in der Friemarer Straße

In der Friemarer Straße und am Mohrenberg wird punktuell der Asphalt saniert. Ab Montag, dem 1. Juli, und Freitag, dem 12. Juli, komme es dort zu kurzzeitigen Einschränkungen. Die Stadtverwaltung bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Verkehr.

Havarie an Fernwärmeleitungen

Die Lenaustraße bleibt voraussichtlich bis zum 9. August voll gesperrt. Der Stadt Gotha zufolge sind Reparaturen kaputter Fernwärmeleitungen notwendig. Die Umleitung erfolge über die Remstädter Straße sowie die Hohe Straße. Es komme zu Einschränkungen für sowohl den fließenden als auch den ruhenden Verkehr.

