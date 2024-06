Friemar. Ein mögliches Sexualdelikt sorgt im Kreis Gotha für Gerüchte. Für den Verein hinter einer Veranstaltung hat das schwere Folgen.

Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung am vergangenen Wochenende in Friemar sind in sozialen Medien verschiedene Gerüchte geteilt worden. Diversen Beiträgen zufolge soll sich der Vorfall im Rahmen der Kirmes zugetragen haben. Fälschlicherweise übernahm unsere Redaktion diese Information in der Online-Berichterstattung.

Die Kirmesgesellschaft Friemar stellt klar, dass der mutmaßliche Gewaltakt nicht auf dem Veranstaltungsgelände passiert sei und somit nicht der Verantwortung des Vereines obliege. „Wir haben jegliche Maßnahmen ergriffen, um für Sicherheit auf unserem Gelände zu sorgen“, schreibt der Verein. Die falsche Einordnung des Vorfalles habe zu erheblichen negativen Konsequenzen für den Verein geführt. Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die dem Verein entstanden sind.

Der Polizei war am vergangenen Samstag ein Sexualdelikt gemeldet worden. Eine 17-Jährige soll Freitagnacht vergewaltigt worden sein. Bisher konnte der Vorfall jedoch noch nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 03621 / 781 124 (Bezugsnummer: 0154395/2024) mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen.

