Gotha. Der Tierpark in Gotha fährt wieder mit einem Programm für den Sommer auf. Neben Führungen für Wissbegierige gibt es auch etwas für Comedy-Fans zu erleben.

Die Schule ist aus und endlich ist wieder jede Menge Zeit für Freizeitaktivitäten. Der Tierpark in Gotha fährt auch in diesem Jahr wieder mit einem Programm für die Sommerferien auf. Ab Samstag, 22. Juni, lädt die Erlebniswelt am Kleinen Seeberg zu verschiedenen Führungen ein.

Kinder hätten die Möglichkeit, die verblüffende Welt der Tiere zu erkunden und dabei interessante Informationen über ihre Lebensgewohnheiten zu erfahren, teilt die Kultourstadt Gotha mit. Der Auftakt „Eulen – Vögel der Nacht“ beginnt am Samstag, 22. Juni, um 11 Uhr. Am Sonntag geht es ab 14 Uhr mit „Echsen und anderen Kaltblütern“ weiter. „Katzen klein & groß“ stehen am Montag um 11 Uhr im Mittelpunkt.

Comedy-Preis wartet am Ende des Sommers

Alles rund um „Otter, Waschbär & Kleinraubtiere“ erfahren Besucher am Mittwoch, 26. Juni, ab 14 Uhr. Einen Rundumblick „kreuz und quer durch den Tierpark“ gibt es am Freitag, 28. Juni, um 11 Uhr. Eine Führung zum Thema „Wasservogelwelt“ startet am Samstag, 29. Juni, um 14 Uhr. Um „wilde Hunde“ dreht sich alles am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr.

Interessierte treffen sich für die informativen Führungen am Kassenshop. Für Erwachsene kostet der Eintritt acht Euro, für Kinder fünf Euro. Die Führungen durch den Tierpark in Gotha sind kostenfrei. Während der Sommerzeit hat der Tierpark regulär von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einlass endet 17.15 Uhr.

Über die heiße Jahreszeit lockt der Tierpark zudem mit der Veranstaltungsreihe „Rendezvous im Marabu“. In diesem Jahr stehen aber nicht Konzerte im Fokus. Statt Musik sorgen Comedians für Lacher. Neben Einzelauftritten ist auch ein Abend mit mehreren Comedians geplant. Stefan Danziger und Fil eröffnen den Comedy-Sommer am 6. Juli. Karten gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen für 24 Euro. Am Ende des Sommers wird der neue Comedy-Preis „Gläserner Marabu“ der KultourStadt Gotha vergeben.

