Landkreis Gotha. Der Polizei geht in Gotha zwei Fahrer unter Alkohol ins Netz. Ein Fahrradfahrer missachtet die Vorfahrt und kollidiert mit einem Auto.

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Warza verletzt worden. Gegen 15.35 Uhr kam es am Freitag zum Zusammenstoß zwischen dem 43-Jährigen und dem BMW einer 27-jährigen. Laut Polizeiangaben beachtete der Radfahrer nicht die Vorfahrt.

Der 43-Jährige sei gestürzt und habe sich dank seines Fahrradhelmes nur leicht verletzt. Der Schaden am Fahrrad wird auf rund 200 Euro geschätzt, der an dem Pkw auf rund 1000 Euro. Die Autofahrerin sei mit dem Schrecken davongekommen.

„Aufmerksamer Bürger“ meldet verdächtigen Fahrer in Gotha

Für einen Mopedfahrer hat eine Spritztour durch Gotha mit einer Anzeige geendet. Wie die Polizei mitteilt, habe ein aufmerksamer Bürger am Freitag gegen 21.20 Uhr einen Mopedfahrer gemeldet, der augenscheinlich alkoholisiert gewesen sei. Eine Streife konnte den Mann im Bereich Schützenberg ermitteln.

Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht: 2,73 Promille. Da das Moped nicht versichert gewesen sei und eine Straßenverkehrsgefährdung vorgelegen habe, sei eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet worden.

63-Jähriger fährt wiederholt gegen Bordsteine

Wenige Stunden später suchte die Polizei den nächsten Fahrer unter Alkohol. Gegen 2.20 Uhr war ein 63-Jähriger am Samstag in Gotha auf der Parkstraße in Richtung Leina unterwegs. Ein Zeuge habe geschildert, dass der Hyundai-Fahrer ständig vor die Bordsteine gefahren sei, so die Polizei.

Der Mann und sein Pkw konnten in Leina angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest gab 1,73 Promille an. Er musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.

