Landkreis Gotha/Erfurt. Wer vom Kreis Gotha nach Erfurt will, muss sich auf eine Baustelle einstellen. Eine Straße am Stadtrand wird voll gesperrt. Wo der Verkehr umgeleitet wird.

Auf eine mehrtägige Vollsperrung der müssen sich Pendler aus dem Landkreis Gotha am Stadtrand von Erfurt einstellen. Ab Montag (24. Juni) bis Mittwoch (26. Juni) wird eine Brückenfahrbahn erneuert. Dafür muss die Gottstedter Landstraße voll gesperrt werden. Der Umleitungsverkehr erfolgt von Gottstedt aus über Ermstedt, Gamstädt, Bundesstraße 7, Hersfelder Straße nach Bindersleben. Von Bindersleben in Richtung Gotha führt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Grund für die Sperrung sind Instandhaltungsarbeiten an Brückenbauwerken der A71 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Gispersleben.

Auch Radweg von Sperrung betroffen

Der Radweg parallel zur Straße muss im Zuge der Bauarbeiten ebenfalls voll gesperrt werden. Hier erfolgt die Umleitung von Gottstedt aus rund 200 Meter vor der Autobahnbrücke nach Süden auf den Wirtschaftsweg entlang der A71, dann nach links über die Wirtschaftswegbrücke Frienstedter Weg und dann links Richtung Bindersleben.

Von Bindersleben aus geht es nach Süden vorbei an der Kfz-Werkstatt, dann rechts auf den Frienstedter Weg, über die A71, dann nach Norden Richtung Gottstedt. Insgesamt ist die Umleitungsstrecke ca. einen Kilometer länger als die direkte Verbindung entlang der Gottstedter Landstraße.

