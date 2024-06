Kreis Gotha. Aero-Club Gotha holt Meistertitel. Gothaer Philharmoniker geben Benefizkonzert in Wölfis. Hugo Thiel setzt sich für Erhalt des Ernestinums ein. Zuspruch für Waltershausens neuen Bürgermeister.

Das Ensemble „Octoplus +3“ der Thüringen-Philharmonie begeisterte in der St.-Crucis-Kirche mit seinem besonderen Programm. Als Geschenk des Landkreises und unter Schirmherrschaft des Landrates sollte dieses Konzert die Restaurierung der historischen Ratzmann-Orgel besonders unterstützen. Dies betonte auch die erste Beigeordnete, Sylke Niebur (parteilos), in ihren Grußworten an die Gäste und verwies nochmals auf den Schatz, den diese Orgel darstellt.

Dem schloss sich der Ehrengast, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), in seiner kurzen Begrüßung an. Er hob hervor, wie wichtig es ist, solch wertvolle Instrumente als Erbe der reichen Thüringer Kulturlandschaft zu erhalten. Das zeigte auch eine Zuwendung für die Orgel und seine Freude über dieses besondere Konzert.

Kirchenälteste Ursula Rolapp nimmt zum Benefizkonzert in der St.-Crucis-Kirche Wölfis von Innenminister Georg Maier eine Zuwendung für die Orgelrestaurierung entgegen. © Gunar Rolapp | Gunar Rolapp

Mit bekannten Auszügen aus der „Zauberflöte“ von W.A. Mozart, so der Arie „Dies Bildnis ist besonders schön…“ stimmten die Musiker die Gäste ein und gaben einen Einblick, wie es früher bei Hofe zuging. „In einer Zeit ohne heutige Medien spielten kleine Ensembles zur Unterhaltung der Gäste“, erzählte der durch das Programm führende Hornist, Michael Horn. Er gab auch der Freude der Musiker an diesem Konzert Ausdruck.

Genau diese Freude am Spiel war den Musikern anzumerken. Sie begeisterten das Publikum durch Melodien aus „Little Mermaid“ von A. Menken und begleiteten mit diesen bezaubernden Klängen in die wundervolle Welt der Arielle. Herr Horn gab auch Einblick in die Arbeit der Musiker mit den Arrangements von Stefan Goerge (Leiter des Ensembles), die extra für diese Formation erarbeitet werden. Auch erzählte er über Hintergründe und die besondere Entstehung der Filmmusiken von Ch. Chaplin, wie „The Chaplin Revue“, „The kid“ oder Smile“, mit denen dann das Publikum überrascht wurde. Mit der Musik von George Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“ entführten sie alle Gäste in den Verkehr der Rushhour auf die Champs Elysee. Auch hier berichtete Herr Horn über die Herausforderungen für Fernán Rodríguez am Drum-Set, den Besonderheiten, so z. B. die vier Autohupen, die im Stück nicht fehlen durften.

Mit einer Zugabe zum Thema „Miss Marple“ endete dieser schöne Konzertnachmittag in Wölfis. Dieses Musikerlebnis war wieder ein Zeichen, wie wichtig die Musik für alle ist und wie wichtig, dass unser kulturelles Erbe, so auch die Thüringen-Philharmonie, erhalten bleibt. Das wurde auch in den abschließenden Worten gegenüber den Gästen, so auch den eingeladenen Kreistagsmitgliedern, von der Gemeindekirchenratsvorsitzenden zum Ausdruck gebracht.

Das Konzert hätte auch Kindern und Jugendlichen viel Freude gemacht. Es war für die Kirchgemeinde Wölfis eine wunderbare Unterstützung bei der Restaurierung der Ratzmann-Orgel und zum 205-jährigen Bestehen des Instrumentes ein Achtungszeichen für dessen Zukunft nach der Fertigstellung.

Es sind noch Patenschaften für die Prospektpfeifen möglich und unter der Mailadresse Woelfis@suptur.de oder Telefon: 03624/318863 sind nähere Informationen zu erhalten.

Aero-Club Gotha verteidigt Titel bei Deutscher Meisterschaft

Bei den Deutschen Meisterschaften im Navigationsfliegen haben die Gothaer einen ersten Platz belegt. Davon berichtet Victoria Schönfels vom Aero-Club Gotha.

Gleich drei verschiedene Deutsche Meisterschaften im Navigationsfliegen fanden auf dem Verkehrslandeplatz Breitscheid im Westerwald statt.

Fliegen nach Karte war bei den Deutschen Meisterschaften im Navigationsfliegen überm Verkehrslandeplatz Breitscheid im Westerwald gefragt. Ein erster Platz ging dabei nach Gotha. © Aero-Club Gotha | Victoria Schönfels

Der Aero-Club Gotha schickte zwei Teams ins Rennen, um an den insgesamt fünf Wertungsflügen teilzunehmen. Erste und kürzeste Meisterschaft war hierbei das ANR, kurz für Air Navigation Race, bestehend aus zwei der fünf Flüge. Durchflogen werden muss hierbei ein schmaler Korridor – zwischen 370 und 550 Metern – mit mehreren Wendepunkten. Was im ersten Moment vielleicht recht simpel klingen mag, ist in Wahrheit gar nicht so einfach, denn in der Luft gibt es keine festen Straßen. Orientiert wird sich mithilfe von markanten Bodenmerkmalen, wie Dörfern, Seen oder Flussläufen, aber selbst das gestaltet sich in unbekannten Gegenden und über schier unendlich anmutenden Waldgebieten als schwierig. Zusätzlich dazu müssen Start- und Zielpunkt des Parcours sekundengenau überflogen werden. Für das Abweichen von der vorgegebenen Zeit oder das Verlassen des Korridors gibt es Strafpunkte.

In der Kategorie Newcomer belegten Navigator Marco Frenzel und Pilot Jan-Michael Ziert (Mitte) den ersten Platz und holten damit den Deutschen Meistertitel zum zweiten Mal in Folge nach Gotha. © Aero-Club Gotha | Victoria Schönfels

In der Kategorie Newcomer belegten Navigator Marco Frenzel und Pilot Jan-Michael Ziert den ersten Platz und holten damit den Deutschen Meistertitel zum zweiten Mal in Folge nach Gotha. Victoria Schönfels und Elias Rackwitz, die Sieger des letzten Jahres, stiegen in die nächsthöhere Klasse auf und belegten dort als jüngstes Team im ganzen Feld den fünften Platz.

Parallel dazu war die Deutsche Meisterschaft im Rallye-Flug mit drei längeren und anspruchsvolleren Strecken angesetzt. Wo ein ANR-Parcours nach knapp 25 Minuten beendet war, dauerte ein einzelner Rallye-Flug über anderthalb Stunden. Bei dieser Navigationsflugkategorie gibt es zwar keinen Korridor, allerdings muss nun die Zeit an jedem Wendepunkt genau stimmen, während Streckenfotos und Bodenzeichen gefunden werden müssen. Der dritte Wertungsflug wurde gleichzeitig als 60. Hessensternflug gewertet. Genau wie beim ANR wird jeder Flug mit einer Ziellandung abgeschlossen, bei welcher ein drei Meter breites Landefeld getroffen werden muss. Landungen außerhalb des Feldes kosten erneut Strafpunkte.

Beide Teams hatten gute Chancen auf Platzierungen, allerdings machte das Wetter den Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung. Bereits am zweiten Tag war die Wolkendecke zu niedrig, um sicher fliegen zu können, und am Tag darauf erreichte der Wind Geschwindigkeiten von über 40 km/h. Wie auch andere Mannschaften entschied sich das Gothaer Jugendteam dazu, den Wettkampf aus sicherheitstechnischen Gründen abzubrechen. Eine Wertung gab es aufgrund zu weniger teilnehmender Teams nicht.

Die nächste Meisterschaft im Navigationsfliegen ist der internationale Allgäu-Flug Mitte Juli. Auch hier müssen die Gothaer ihren Titel aus dem letzten Jahr verteidigen.

Hugo Thiel setzt sich für Erhalt des Ernestinums ein

Irmlinde Straube aus Gotha, ehemalige Lehrerin am Ernestinum, schreibt zum Artikel „Ehrung von Lutz Wagner: Pioniergeist prägt Ernestinum“ im Lokalteil Gotha vom 19. Juni 2024:

Es steht außer Frage, dass Herr Dr. Wagner für seine langjährige, erfolgreiche Arbeit als Direktor des nach der Wende wieder entstandenen Gymnasiums Ernestinum Dank und Anerkennung in jeder Form gebühren. Aber sollte man dabei nicht auch denjenigen erwähnen, der die Existenz dieser Schule als Bauwerk überhaupt garantierte?

Es ist bedauerlich, dass der eigentliche „Vater“ des Gebäudes in keiner der Reden zu den Jubiläen und auch nicht in Zeitungsartikeln erwähnt wurde. Ohne den langjährigen Direktor, Hugo Thiel, wäre dieses geschichtsträchtige Gebäude längst verfallen. Hugo Thiel hat während der DDR, als Baumaterial und guter Wille zum Erhalt von Bauwerken selten waren, für diese Schule mit sehr viel Herz, Verstand und Beziehungen zum Handwerk, oft unter Verlassen des legalen Weges, gekämpft.

Sein Name sollte deshalb nicht unerwähnt bleiben! Diese Schule, die vormals die Namen von Anna Seghers und Albert Schweitzer trug, war eine in Gotha bekannte und beliebte Schule mit vielen engagierten guten Lehrern und zahlreichen Extraangeboten, wie LRS-Klassen, Spezial-Sprachklassen, Hort, Schulzahnarzt uvm.

Zu Beginn des Jahres kannte ich den jungen Mann nicht, der sehr bald Bürgermeister meiner Heimatstadt wird. Beim Einkaufen kam ich ins Gespräch mit einer jungen Frau, die mit Graupner zur Schule ging. Nett sei er, für die Jugend wolle er sich einsetzen. Das ist ja auch zum großen Teil überfällig. Wieder im gleichen Geschäft, lernte ich dann den besagten Bürgermeisterkandidaten kennen. Es folgten weitere Begegnungen. Unter Anderem zu dem grandiosen Stadtfest am 25.5.24 ...

Aufmunternde Wort für neuen Bürgermeister

Eine Erklärung, warum Leon Graupner zum Bürgermeister von Waltershausen gewählt wurde, hat Thomas Reinecke aus Waltershausen.

Er verspricht nichts, was er nicht halten kann, und er weiß, ohne die Bürger kann er kaum was erreichen. Alle will er einbeziehen und so kann er das Klima im gesamten Verwaltungsgebiet zum Guten wenden. Parteilos ist er, weiß, dass das zwar vieles vom Geld abhängt, weiß aber auch: Es geht um viel mehr.

Viele vertrauen darauf, dass er auf die Menschen, die Vereine, die Kirchen und die Gewerbetreibenden dieser Stadt zugehen wird!

Er wird sie nicht ausbremsen, wenn sie gute, umsetzbare Ideen haben, sondern sie unterstützen! Auch wird er dreimal überlegen, wofür Steuermittel verwendet werden. Keine städtebaulich geförderte Ruinen mehr, wie wir den Ort der einstigen Schatulle am Klaustor seit elf Jahren erleben. Keine unüberlegten Abrisse! Immer sollten die Stadträte vor solch folgenschweren Entscheidungen gewarnt werden!

Ausgesprochen sinnvoll wäre es zum Beispiel, wenn sich die Vertreter aller Vereine tatsächlich regelmäßig treffen und mit dem Bürgermeister gemeinsame Aktivitäten organisieren! Es gibt da viele Ideen und Möglichkeiten. Manchmal geht es ja auch nur um Kleinigkeiten, die so vieles leichter machen.

Mit dem Mann, den viele vor Monaten noch nicht kannten, verbinden sich Zuversicht und Optimismus.