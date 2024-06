Pfullendorf. Ein Vierseitenhof im Kreis Gotha geht in Flammen auf. Nun ruft eine Angehörige zum Spenden auf. Nach einem Tag sind schon mehr als 10.000 Euro eingegangen.

Mit dem Brand in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine Familie in Pfullendorf fast alles verloren. Die Schwester des Eigentümers ruft nun zum Spenden auf. „Leider ist mein Elternhaus in Pfullendorf ein Opfer der Flammen geworden und die Familie meines Bruders hat ihr Zuhause verloren“, schreibt Ramona Junk bei Facebook.

Sie bittet darum, ihrer Familie zu helfen. Dazu hat sie noch am Sonntag eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Online können Menschen Geld für die Geschädigten spenden. Als Ziel wurden 15.000 Euro angesetzt. Bereits am Montagmorgen sind 332 Zahlungen in Höhe von insgesamt 11.640 Euro eingegangen.

Feuer im Kreis Gotha hinterlässt 300.000 Euro Schaden

Unter dem Link www.gofund.me/9aa40e6b hat Ramona Junk den Aufruf gestartet. Dort können hilfsbereite Menschen sie auch kontaktieren, ohne ein Nutzerkonto eröffnen zu müssen.

Samstagnacht brach ein Feuer in der Scheune des Vierseitenhofes in Pfullendorf aus. Die Flammen griffen auf ein Nebengelass sowie das Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich unverletzt retten. Zeitweise waren laut Polizei rund 140 Feuerwehrleute von 20 Wehren aus der Umgebung im Einsatz. Bis zum späten Vormittag kontrollierten Kameraden die Gebäude. Der Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

