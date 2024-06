Mühlberg. Auf der Mühlburg im Kreis Gotha startet der Kino-Sommer. Von deutschen Filmen bis hin zu Streifen aus Hollywood ist alles im Programm.

Von der Mühlburg aus lässt sich nicht nur die Aussicht genießen. Das Ambiente eines der ältesten Bauwerke Thüringens lädt auch dazu ein, Film unter freiem Himmel zu schauen. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Kunst- und Kulturverein Mühlberg wieder ein Sommerkino auf der Burg. Dem Verein zufolge werden vom Freitag, 28. Juni, bis zum 23. August fünf Filme gezeigt. Karten gibt es jeweils ab 20 Uhr am Einlass.

Buntes Programm von Tragik bis Komödie

Zum Auftakt am 28. Juni wird der Film „Wochenendrebellen“ vorgeführt. Die Tragikomödie basiert auf der Autobiografie „Wir Wochenendrebellen“ von Mirco von Juterczenka und seinem autistischen Sohn Jason. Die beiden wollen viele deutsche Fußballstadien besuchen. Eine Reise in Ausland führt zwar zu Problemen, doch dabei kommen sich die beiden auch näher. Der Film ist freigegeben ab sechs Jahren.

Die Kriminalkomödie „Guglhupfgeschwader“ ist am Freitag, 12. Juli, zu sehen. Der Film ist der achte Teil der Heimatkrimi-Reihe um den Polizisten Franz Eberhofer. Der Sohn der Inhaberin einer Lottoannahmestelle gerät in Schwierigkeiten. Eberhofer versucht zu helfen und taucht in den Sumpf der Kriminalität ein. Neben einer ordentlichen Portion Humor fährt der Film auch mit etwas Action auf. Das Mindestalter für die Vorführung liegt bei zwölf Jahren.

Weiter geht es mit der „Stasikomödie“ am Freitag, 26. Juli. Leander Haußmann beendet mit dem Film nach „Sonnenallee“ und „NVA“ seine DDR-Trilogie. Der Protagonist Ludger Fuchs ist Romanautor und war früher in der DDR-Opposition aktiv. Er beantragt Einsicht in seine Stasiakte. Dort entdeckt er einen intimen Brief, der seine Ehe in eine Krise stürzt. Ludger erinnert sich daran, wie er vom systemtreuen Spitzel zum gefragten Künstler aufstieg und seine damalige Liebe Nathalie kennenlernte. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben.

Hollywood kommt auf die Mühlburg im Kreis Gotha

„Charlie und die Schokoladenfabrik“ ist weitgehend bekannt. Mit „Wonka“ erschien 2023 die Vorgeschichte zu dem Fantasy-Film. Die Handlung folgt dem jungen Willy Wonka dabei, wie er nach einer Weltreise sein erstes Schokoladengeschäft eröffnen möchte. Der Film läuft am Freitag, 9. August. Ein Mindestalter ist nicht festgesetzt.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Abschluss des Kino-Sommers zeigt der Kunst- und Kulturverein am Freitag, 23. August, „ Barbie“. Es ist der erste Realfilm über die weltbekannte Puppe. Darin begibt sich Barbie gemeinsam mit Ken auf die Suche nach ihrer Besitzerin in die reale Welt. Doch dort verändert sich Ken, der dann die Puppen-Welt auf den Kopf stellt. Das Mindestalter beträgt sechs Jahre.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha