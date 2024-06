Kreis Gotha. Süßkirschen sind erntereif. Gotha bekommt eine Radreparaturstation gesponsert. Gratis-Filmnachmittag in Bad Tabarz.

Kirschen für Selbstpflücker bei Fahner Obst

Trotz des schweren Frostes Ende April können die Landwirte der Fahner Obst e.G. auch in diesem Jahr eine Anlage für das selber Pflücken von Süßkirschen öffnen. „Hoch auf dem Berg gelegen, konnte die kalte Luft abfließen, und ein Teil der Süßkirschen trotzte den eisigen Temperaturen“, teilt Judith Dornberge von Fahner Obst in einem Schreiben mit. „Die Sorten ‚Kordia‘ und ‚Regina‘ waren im Vergleich zu unseren frühen Sorten weniger weit entwickelt und sind mit zwei blauen Augen davon gekommen.“

Gepflückt werden kann auf einer Plantage in Erfurt-Tiefthal, Elxleber Weg, ab Donnerstag, 27. Juni. Die Anlage ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Eimer und Leitern sind vorhanden, Verpackungsmaterial sollte mitgebracht werden. red

Oberbürgermeister Knut Kreuch (vorn links) empfängt die zwölfköpfige Fahrradgruppe mit Salzgitters Bürgermeister Stefan Klein (rechts) im Volkspark-Stadion. © Stadtverwaltung Gotha | Doreen Gunkel

Fahrradtour verbindet deutsch-deutsche Partnerstädte Gotha und Salzgitter

Das Wochenende stand ganz im Zeichen der deutsch-deutschen Städtepartnerschaft zwischen Gotha und Salzgitter und einer besonderen Fahrradtour. Eine zwölfköpfige Gruppe um Bürgermeister Stefan Klein (SPD) startete am Freitag in Salzgitter. Über einen Zwischenstopp mit Übernachtung in Duderstadt kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstagnachmittag in der Partnerstadt Gotha an. Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) war den Salzgitteranern entgegen geradelt und hatte sie am Japanischen Garten begrüßt. Gemeinsam legten sie die letzten Kilometer bis nach Gotha zurück, wo die Gruppe im Volkspark-Stadion während des Residenzstadt-Pokals der Fußballer eine Ehrenrunde drehten und durch Oberbürgermeister Knut Kreuch und den Beigeordneten Peter Leisner (beide SPD) empfangen wurden. red

Vor allem Radtouristen können in Gotha zukünftig ihr Fahrrad einfacher „on tour“ warten. Vor der alten Hauptpost am Ekhofplatz steht jetzt eine Fahrradservicestation, gesponsert von der TAG Wohnen. In der Bildmitte: Salzgitters Bürgermeister Stefan Klein, Regionalleiter Claudius Oleszak von der TAG Wohnen & Service GmbH und Bürgermeister Ulf Zillmann präsentieren die erste Fahrrad-Servicestation in Gotha. © Stadtverwaltung Gotha | Doreen Gunkel

TAG Wohnen sponsert Fahrradservicestation an der Gothaer Hauptpost

Die Radgruppe aus Salzgitter, die vom 20. zum 21. Juni die Distanz von Salzgitter über Duderstadt nach Gotha absolviert hatte, präsentierte gemeinsam mit dem Gothaer Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) und dem Regionalleiter Claudius Oleszak von der TAG Wohnen & Service GmbH ein besonderes Geschenk der Öffentlichkeit. An der ehemaligen Gothaer Hauptpost weihten sie eine Fahrrad-Servicestation ein, die von dem Wohnungsunternehmen gesponsert wurde, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die aus Edelstahlblech gefertigte Station ermöglicht es, ein defektes Fahrrad aufzuhängen, um dies so bequemer zu reparieren. Die Werkzeuge hängen an Stahlseilen, deren Länge die Möglichkeit geben, alle Fahrrad-Komponenten zu erreichen. Die Station ist mit einer Luftpumpe mit Manometer und Adaptern für alle gängigen Ventilvarianten ausgestattet. Darüber hinaus sind unter anderem ein Torx-Schraubendreher, ein verstellbarer Maulschlüssel, Doppelmaulschüssel, ein Inbusschlüssel-Set und Reifenheber vorhanden.

Die TAG Wohnen & Service GmbH bewirtschaftet in Gotha rund 1800 Wohneinheiten. Das Wohnungsunternehmen unterstützt Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche durch die Bereitstellung sozialer Treffs, Beratungsstellen und Fördereinrichtungen. red

Wanderführer Olaf Blechschmidt ist ein profunder Kenner der Wälder um Bad Tabarz. © Funke Medien Thüringen | Dirk Bernkopf

Wanderung mit Olaf und Hundedame Abby

Zwei interessante Ausflüge hat das Kuramt Bad Tabarz für Einheimische und Urlauber parat.

Wanderführer Olaf und seine Hundedamy Abby erwarten ihre Mitwanderer am Samstag, 29. Juni, um 10 Uhr vor der Touristinformation in der Reinhardsbrunner Straße 39. Welche Route gegangen wird, darüber entscheidet der Wanderführer aktuell, nach Wetter und Beschaffenheit der Wege. Erste Wahl ist stets „Deutschlands schönster Wanderweg 2022“.

Samstag, 14 Uhr, startet an der Touristinfo ein Spaziergang durch Bad Tabarz. Teilnehmer erfahren Näheres über die Entwicklung einer kleinen Siedlung am Fluss zum Kurgastmagneten des 19. Jahrhunderts. Mit einem Rundgang durch den Ort und Erklärungen zu markanten Gebäuden erhält man eine Vorstellung davon, wie das Leben in Bad Tabarz damals war. red

Im Zentrum für Kur, Kultur und Natur (Kukuna) wird am Donnerstag der Filmklassiker „Alfons Zitterbacke“ aufgeführt. © Archiv | Dirk Bernkopf

Filmnachmittag in Bad Tabarz

Die Galerie Ringelnatz im Kukuna-Zentrum in Bad Tabarz lädt zu einem besonderen Filmnachmittag ein. Im Rahmen der Ausstellung „Drehort Thüringen – DEFA-Produktionen 1946-1992“ wird am Donnerstag, 27. Juni, um 14 Uhr der Filmklassiker „Alfons Zitterbacke“ aus dem Jahr 1966 gezeigt.

Die Ausstellung, die noch bis zum 31. Juli besucht werden kann, beleuchtet die Hintergründe von Filmaufnahmen an verschiedenen Orten in Thüringen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Stadt Jena, wo der erste „Zitterbacke“-Film gedreht wurde, teilt das Kuramt weiter mit.

„Alfons Zitterbacke“ erzählt die Geschichte eines Jungen mit einem außergewöhnlichen Namen, der versucht, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Dabei entstehen zahlreiche humorvolle Geschichten.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und Popcorn wird vor Ort verkauft. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet und über den Eingang der „Raumzeit“ zu erreichen, die sich ebenfalls im Gebäude des Kukuna befindet. Der Eingang liegt gegenüber dem Spielplatz.

Besucher sind herzlich eingeladen, in die Welt der Defa-Produktionen einzutauchen und mehr über die Geschichte des Films in Thüringen zu erfahren. red

Spanische Orgelmusik in Gotha

Der Gothaer Orgelzyklus wird in der Margarethenkirche mit einer Orgelandacht fortgesetzt. Am Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr stehen Musik des spanischen Barock sowie Werke der Thüringer Komponisten Pachelbel, Bach und Krebs auf dem Programm.

Der junge Orgelvirtuose Bastian Uhlig, der seinen Masterabschluss für barocke Tasteninstrumente an der Weimarer Musikhochschule gemacht hat, gibt sein Debüt in der Margarethenkirche. Uhlig, 1998 im Erzgebirge geboren, studierte am Königlichen Konservatorium Brüssel und an der Thüringer Musikhochschule. Er trat bereits international auf, unter anderem in Spanien, Frankreich, Italien und Israel, und wurde mehrfach ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei. red