Kreis Gotha. Unbekannte brechen in eine Grundschule im Kreis Gotha ein. Sie hinterlassen 15.000 Euro Schaden. Andere Einbrecher machen sich an einem Zug zu schaffen.

15.000 Euro Schaden in Schule

Eingebrochen sind Unbekannte am Wochenende in die Buschmann-Grundschule in der Max-Küstner-Straße in Friedrichroda. Dabei wurde nach Angaben der Polizei Schaden in Höhe von 15.000 Euro angerichtet. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03621/ 78 11 24 und der Bezugsnummer 0162265/2024 entgegengenommen.

Einbruch in einen Werkstattwagen der Bahn

In einen Werkstattwagen, der auf einem Bahn-Betriebsgelände in der Südstraße abgestellt war, haben Unbekannte zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. Auf Nachfrage bestätigt die Polizei, dass die Einbrecher in dem Oberleitungs-Werkstattwagen möglicherweise auf der Suche nach Kupferleitungen waren.

38-Jähriger ohne Führerschein in Amt Wachsenburg unterwegs

Ein 38-Jähriger mit einem Passat ist am Sonntagabend einer Verkehrskontrolle in Amt Wachsenburg unterzogen worden. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Drogentest reagierte zudem positiv auf Amphetamine und Methamphetamine. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 38-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

