Waltershausen. Auf der A4 zwischen Waltershausen und Sättelstädt ist am Montagnachmittag ein Lkw in Brand geraten. Dadurch kommt es auch am Dienstag noch zu Einschränkungen. Auch bei Jena hatte ein Lkw Feuer gefangen.

Nach einem Lkw-Brand auf der A4 zwischen Waltershausen und Sättelstädt kommt es aufgrund der Bergungsarbeiten auch am Dienstag noch zu Einschränkungen für Autofahrer. Wie MDR Thüringen berichtet, ist in Richtung Frankfurt weiterhin nur eine Fahrspur frei. Wann die Unfallstelle wieder komplett geräumt ist, kann noch nicht gesagt werden.

Lkw fährt auf

Wegen einer Panne hatte ein Lkw am Montagnachmittag bei Waltershausen auf dem Standstreifen gehalten. Kurz darauf war ein anderer Lastwagen mit diesem zusammengestoßen, heißt es weiter. Daraufhin sei der stehende Lkw in den Graben geschleudert worden und habe Feuer gefangen. Der Fahrer wurde verletzt. Der Fahrer des anderen Lastwagens habe einen Schock erlitten.

Auch bei Jena Brand eines Lkw

Erst am Montagmorgen war es auf der A4 bei Jena zu einem Lkw-Brand gekommen. Der mit Textilien beladene Laster brannte vollständig aus. Wegen der Löscharbeiten war die Autobahn zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten über Stunden an.

