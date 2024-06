Ohrdruf. Ein Container ist in Ohrdruf in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

In der Suhler Straße in Ohrdruf ist Dienstagmorgen ein Container in Brand geraten. Das Feuer breitete sich über andere Container und Holzbalken auf einen darüber befindlichen Anbau und auf das Dach einer Garage aus.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen in eine daneben befindliche Halle verhindern. Es wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.

