Kreis Gotha. Roboter-Fußball-Meisterschaft in der Gothaer Bibliothek. Die „GOTHAsür“ ist zurück in der Residenzstadt und Bad Tabarz ehrt verdienstvolle Büger mit Porträt auf Gutscheinen.

Kickende Roboter in Gotha

Spektakuläre Tore und Emotionen gab es in dieser Woche in der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ in Gotha zu sehen. Thi Hong Ngoc Le und Kevin Kern von der Robothek hatten zu einer Roboter-Fußballmeisterschaft eingeladen. Schnell hatten die Kinder ab acht Jahren gelernt, wie man einen „Sphero Bolt“-Roboterball per Tablet steuert. In Zweierteams wurde die Meisterschaft ausgetragen.

Auch wenn die regelmäßigen offenen Werkstatttage in den Sommerferien pausieren, haben die Robothek-Betreuer ein interessantes Ferienprogramm zusammengestellt. Der nächste Termin ist am Mittwoch, dem 3. Juli. Von 10 bis 15 Uhr können Kinder ab 12 Jahren sich im 3D-Druck versuchen. Es werden eigene 3D-Objekte konstruiert und ausgedruckt. Wie das funktioniert, war schon bei der Fußball-Meisterschaft zu sehen. Auf das beste Team warteten kleine Pokale, die aus dem 3D-Drucker kamen.

Bis Ende Juli werden insgesamt noch sechs Ferienangebote unterbreitet, für alle Veranstaltungen gibt es noch wenige Restplätze. Nach den Sommerferien sind die kleinen Forscher dann wieder jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr zur Forscherwerkstatt eingeladen. Weitere Informationen unter: www.gotha.de/de/robothek.html . Anmeldungen per E-Mail an robothek@gotha.de. dib

Kämmerer Steve Gerlach (von links), Bauamtsleiterin Stephanie Fröhlich und Bürgermeister David Ortmann mit den Bad-Tabarz-Gutscheinen im neuen Layout. © Gemeinde Bad Tabarz | Franziska Robes

Bad-Tabarz-Gutscheine im neuen Layout

Ab sofort sind die neuen Bad-Tabarz-Gutscheine in der Touristinformation am Spindlerplatz und bei der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Tabarz mbH erhältlich, teilt die Gemeinde mit.

Während bei der ersten Auflage der Bad-Tabarz-Gutscheine auf zwei von drei Scheinen noch historische Persönlichkeiten (Neubauer, Spindler) im Fokus standen, stellt die Gemeinde auf den neuen Scheinen das bürgerschaftliche Engagement (Angelika Löppen), das Ehrenamt in Kunst-, Kultur- und Heimatpflege (Arno Wiemann, Rosi Möller, Bettina Grübel, Carmen Peter, Juliane Schmidt) sowie den Erfinder- und Unternehmergeist (Wolfgang Krumbein) in den Mittelpunkt.

Erstmals sind auch Gutscheine im Wert von 50 Euro erhältlich. Seit Herausgabe der ersten Auflage im Juli 2022 wurden Gutscheine im Wert von mehr als 230.000 Euro in Umlauf gebracht.

„Im Vorfeld der neuen Auflage sind zahlreiche Hinweise bei der Gemeinde eingegangen, wer auf den Scheinen berücksichtigt werden sollte. Natürlich ist es nicht möglich, jedem Vorschlag nachzukommen“, sagt Bürgermeister David Ortmann (SPD). Allerdings wird jede Auflage nur für eine bestimmte Zeit in Umlauf gebracht. Die kommende Auflage werden wieder neue Menschen zieren. red

Im Rathaus von Ohrdruf tagt am Donnerstag der neue Stadtrat. © Archiv | Claudia Klinger

Stadtrat in Ohrdruf tagt

Der neu gewählte Ohrdrufer Stadtrat trifft sich zu seiner ersten Sitzung und lädt dazu die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt zum öffentlichen Teil der Veranstaltung ein. Die Zusammenkunft beginnt am Donnerstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, im Großen Saal des Ohrdrufer Rathauses.

Neben der Verpflichtung und Vereidigung der Stadtratsmitglieder stehen Beschlüsse über die Besetzung der verschiedenen Ausschüsse an, von Finanz- bis Kulturausschuss. Auch der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Gemeindeschenke in Wölfis ist Thema eines Beschlusses. Besucher kommen in der Einwohnerfragestunde (Tagesordnungspunkt 4) zu Wort. red

Blues- und Jazzmusiker Alexander Blume spielt zum Auftakt der Open-Air-Reihe „Musik an der GOTHAsür“ auf dem Gothaer Hauptmarkt. Blumes Konzerte am Eisenacher Burschenschaftsdenkmal (Foto) sind legendär und stets gut besucht. © Archiv | Dirk Bernkopf

Zurück an der „GOTHAsür“

Die „GOTHAsür“ ist zurück. Zwischen dem 27. Juni und dem 25. Juli gibt es auf dem Gothaer Hauptmarkt Feierabendkonzerte in der heimatlichen Sommerlounge zu genießen. Innerhalb der Thüringer Sommerferien lädt die Sommer-Open-Air-Reihe „Musik an der GOTHAsür“ dazu ein, in der Innenstadt zu verweilen. Jeden Donnerstag erwartet die Besucher am Hauptmarkt ein entspannter Musikgenuss nach einem langen Arbeitstag oder aufregenden Ausflügen in der Sonne. Von 18 bis 20 Uhr öffnen die örtlichen Gastronomen ihre Türen und die „GOTHAsür“-Liegestühle stehen zum Platznehmen bereit. Novum in diesem Jahr: die Konzerte finden alternierend auf dem oberen und unteren Hauptmarkt statt und die Genres könnten kaum abwechslungsreicher sein. Von Blues über Country bis hin zu Deutschrock werden die Herzen der Musikliebhaber beglückt.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 27. Juni, der Eisenacher Blues- und Jazz-Musiker Alexander Blume auf dem oberen Hauptmarkt.

Zusätzlich findet am 5. Juli der Feierabendmarkt „Willkommen an der GOTHAsür“ in der Innenstadt und im Altstadtforum statt. Parallel dazu lädt das Weinfest am 5. und 6. Juli auf den Buttermarkt und den Neumarkt ein. Alle Veranstaltungen kosten keinen Eintritt. red