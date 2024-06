Tonna. Ein 50-Jähriger kollidiert im Kreis Gotha mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer verletzt sich schwer.

Ein 50-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montag bei einem Unfall schwer verletzt. Den Polizeiangaben nach war der Mann am Abend auf der Gothaer Straße in Richtung Burgtonnna unterwegs. In einer Rechtskurve sei er nach links auf die Gegenfahrbahn geraten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Daraufhin kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW. Der 35-jährige Fahrer des Pkw verletzte sich nicht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Verkehr zeitweise eingeschränkt. Neben Polizei und Rettungssanitäter war auch die Freiwillige Feuerwehr Gräfentonna im Einsatz.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.