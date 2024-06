Kreis Gotha. „Supertalent“-Gewinner gibt Konzert im Kreis Gotha. Führungen in Reinhardsbrunn und Vortrag über Gothaer Luftfahrtgeschichte.

Johannisbergmuseum öffnet und Konzert mit Michael Hirte

Das Altenberger Johannisbergmuseum bietet die Möglichkeit, sich über die ortstypischen alten Handwerkszweige (Kasperschnitzerei, Holzbeinschnitzerei, Puppenkleistern, Korbmacherei, Schaufensterfiguren-Produktion und andere) oder über die Geschichte der regionalen Bodendenkmäler und das Skelett vom St.-Georgsberg zu informieren. Am Sonntag, 30. Juni, ist das Museum in der Straße der Freundschaft 15 (Alte Schule) von 14 bis 17 Uhr wieder geöffnet, teilt der Verein für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen/Catterfeld.

Die Festtage in Catterfeld-Altenbergen anlässlich des Jubiläums 1300 Jahre Christianisierung in Thüringen und der Glockenweihe klingen am Samstag, 29. Juni, musikalisch aus. In der Immanuelkirche gibt Michael Hirte, bekannt als der „Mann mit der Mundharmonika“, ein Konzert. Es beginnt 19.30 Uhr. red

Im Schlosspark Reinhardsbrunn werden von Freitag bis Sonntag Führungen angeboten. © Archiv | Victoria Augener

Führungen durch Park Reinhardsbrunn

Noch befindet sich das Schloss Reinhardsbrunn in der Sanierung und kann von der Öffentlichkeit nicht betreten werden, der angrenzende Park dagegen schon. Die beliebten Schlossparkführungen in Reinhardsbrunn finden dieses Wochenende vom 28. Juni bis 30. Juni täglich jeweils ab 15 Uhr statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro und der Treffpunkt ist der Eingang am Kavaliershaus. Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer: 03623/30 30 85. red

Musikalisches Wochenende in Friedrichroda

Das Wochenende in Friedrichroda wird musikalisch. Ein etwas anderes „Kurkonzert“ mit laut Veranstalter chilligen Klängen bietet DJ Affentrouble am Samstag, 29. Juni, ab 18 Uhr am Musikpavillon im Kurpark. Dazu darf getanzt werden. Die Burgermanufaktur und die Kurparklounge übernehmen die Versorgung.

Am Sonntag, 30. Juni, spielen in Finsterbergen zum traditionellen Frühkonzert die Liebensteiner Musikanten auf der Freilichtbühne „Am Hüllrod“.

Liebhaber klassischer Musik kommen am Samstag in der Balsius-Kirche in Friedrichroda auf ihre Kosten. Um 19 Uhr wird ein Konzert „Colla Parte“ mit Gesang und Violine geboten.

Live-Musik gibt es am Sonntagnachmittag ab 13 Uhr am Heuberghaus. Die Band MAD (Music, Dance, Action) spielt auf der Bühne am Rennsteig. red

Ausstellungsstücke im Mineralienmuseum Bad Tabarz. © Archiv | Uwe-Jens Igel

Mineralienmuseum in Bad Tabarz wieder geöffnet

Eine faszinierende Reise durch die Erdgeschichte ermöglicht die Sammlung von Mineralien, Kristallen, Edelsteinen und Fossilien in Bad Tabarz. André Hoene eröffnet ab dem 1. Juli wieder sein Mineralienmuseum in der Lauchagrundstraße 20, teilt die Gemeinde mit.

Gäste können Montag bis Mittwoch und Samstag, 10 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 14 bis 17 Uhr, die Schätze der Erde bestaunen. Donnerstag und Freitag bleibt geschlossen.

Ein riesiger Schatz, bestehend aus tausenden Exponaten, strahlt das Besucherauge an – vom unbehauenen Kristall bis zum vollendet geschliffenen. Einen spannenden Einblick gewähren die Mineralien im UV-Raum des Museums. red

Neue Ausstellung in Mühlberg

Tatjana Mitschenko (links) und Brigitte Noa stellen in der Kulturscheune Mühlberg aus. © Tobias Leiser

Von Aquarell bis Grafit gibt es wieder Grafiken zu sehen. In der Kulturscheune in Mühlberg startet am Samstag, dem 29. Juni, die nächste Ausstellung. Dort zeigen Tatjana Mitschenko und Brigitte Noa ihre Werke. Mitschenko stammt aus Sankt Petersburg. Die Kunstgestalterin und -erzieherin lebt in Arnstadt. Ihren Stil beschreibt sie als „mal natürlich, mal abgebrochen, mal modern, mal abstrakt“. Noa wuchs in Sülzenbrücken und war vor ihrem Ruhestand als Lehrerin tätig. Sie malt am liebsten Landschaften und Menschen mit Acryl oder Aquarell. Die Ausstellung ist bis zum 21. Juli zu sehen. Die Kulturscheune öffnet immer mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Besuch kostenlos. tl

Gothas Luftschiffhafen

Das Technik- und Geschichtsmuseum des Vereins zur Förderung und Bildung Jugendlicher (FöBi) in der Südstraße 15 lädt am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr zur nächsten Veranstaltung in der Reihe „Carlos Zeitreise“ ein. Jürgen Plöger beleuchtet in Wort und Bild Gothas kurze, aber intensive Epoche als Start- und Landeplatz aller Luftschifftypen. Die Gothaer Luftschiffhalle war 1910 in der Töpfleber Flur eingeweiht worden, musste jedoch bereits 1921 gemäß dem Vertrag von Versailles wieder abgerissen werden.

Mit dabei ist Lea Victoria Schönfels vom Aeroclub Gotha, einstmals mit 17 Jahren jüngste Pilotin Deutschlands und unlängst Hauptakteurin der MDR-Dokumentation „Gotha, Bomber und Dinner for one“. Dazu sind alle Besucher kostenfrei eingeladen. Es wird lediglich um Spenden zum Erhalt des Museums gebeten. mwe

