Gothaer Orangerie wurde vor 250 Jahren erbaut. Das barocke Ensemble erinnert bis heute fast unverändert an seinen Erbauer.

Leser Uwe Ulrich vom Verein der Gothaer Orangerie-Freunde erinnert an ein besonderes Jubiläum. Vor 250 Jahren wurde das Ensemble der Orangerie nach 27-jähriger Bauzeit fertiggestellt:

Die Orangerie Gotha gilt als eine der größten und schönsten barocken Orangerie-Anlagen im deutschsprachigen Raum. Ihre Ursprünge gehen bis auf das Jahr 1711 zurück, die heutige Anlage entstand zwischen 1747 und 1774 nach Plänen des Baumeisters Gottfried Heinrich Krohne (1703-1756) für Herzog Friedrich III. von Sachsen-Gotha-Altenburg.

Die Orangerie Gotha gilt heute als eine der größten und schönsten barocken Orangerieanlagen im deutschsprachigen Raum. © Archiv | Claudia Klinger

Der erste Entwurf sah eine einheitliche, symmetrische Gesamtanlage in Teatro-Form mit zwei großen Orangenhäusern und benachbarten Treibhäusern auf der Nord- und Südseite vor. Das Ensemble richtete er perspektivisch so auf das Schloss Friedrichsthal aus, dass die Gebäude der Orangerie wie eine Verlängerung der Seitenflügel des Schlosses wirken und eine architektonisch wie optisch ansprechende Verbindung zum oberhalb gelegenen Schloss Friedenstein bilden.

Baumeister Gottfried Heinrich Krohne hat die Orangerie für Herzog Friedrich III. von Sachsen-Gotha-Altenburg konzipiert. © ThStA Gotha

Das südliche Treibhaus wurde als erstes der vier vorgesehenen Orangerie-Gebäude schon 1748 fertiggestellt. Im selben Jahr wurde mit dem Bau des benachbarten Laurier-Hauses (Lorbeerhaus) begonnen, welches als Kalthaus (für die Überwinterung der kälteempfindlichen Orangerie-Pflanzen) konzipiert ist. Mit der Fertigstellung des Hauses 1752 stand es im Sommer für festliche Veranstaltungen und im Winter für die repräsentative Ausstellung der hier überwinternden Orangerie-Pflanzen zur Verfügung.

Herzog Friedrich III. beauftragte Johann David Weidner (1721-1784) im Jahr 1756 das nördliche Kalthaus (Orangenhaus) zu beginnen. Der Siebenjährige Krieg verhinderte jedoch die Ausführung der Arbeiten. Weidner war auch für den Bau des nördlichen Treibhauses 1758 verantwortlich. Es war baugleich mit dem südlichen Treibhaus und an der Symmetrieachse des Gartens gespiegelt.

Auftraggeber stirbt vor Fertigstellung des Orangerie-Ensembles

Erst 1766 wurde mit dem Bau des Orangenhauses nach kriegsbedingter Verzögerung begonnen. Die Arbeiten zogen sich unter dem Baumeister Weidner bis ins Jahr 1773. Der Auftraggeber Herzog Friedrich III. starb bereits vor der Fertigstellung des Orangerie-Ensembles.

Entwurf der Orangerie von Baumeister Krohne aus dem Jahr 1747. © ThStA Gotha

Die Arbeiten am Orangerie-Garten wurden 1774 abgeschlossen. Die Garten-Entwürfe von Krohne wurden nicht mehr verwirklicht, da sich in den 27 Jahren Bauzeit der Anlage der Gartengeschmack zu Gunsten englischer Landschaftsgärten verändert hatte. So wurden nur einfache Rasenparterres angelegt, um die herum Kübelpflanzen aufgestellt wurden. Im Orangenhaus überwinterten vor allem Zitronen, Pampelmusen, Orangen und Pomeranzen und im Lorbeerhaus auch Zypressen, Lorbeer, Oleander, Feigen und Myrten.

Bereits 1775 wurde auf Anordnung Herzog Ernsts II. (1745-1804) die plastischen Rokoko-Verzierungen an den Häusern entfernt und dem Orangen- und Lorbeerhaus ein schlichteres Erscheinungsbild verabreicht. Ihr damaliges Aussehen haben beide Häuser im Wesentlichen bis heute behalten.

Bei einem Luftangriff am 24. Februar 1944 wurde die Orangerie von zwei Luftminen getroffen. Während die erste unterhalb der Balustrade einschlug, traf die zweite beinahe direkt das südliche Treibhaus, dessen Mittelteil schwer zerstört wurde. Im Jahr 1955 brach man das schwer beschädigte südliche Treibhaus ab.

Durch den Bau eines Kamelienhauses besitzt die Orangerie wieder vier Gebäude. Das durch Spenden finanzierte Treibhaus steht allerdings außerhalb des barocken Ensembles. © Funke Medien Thüringen | Dirk Bernkopf

Inzwischen gehören wieder vier Gebäude zum Orangerie-Komplex. Nach 16 Monaten Bauzeit konnte am 3. April 2022 ein Kamelienhaus hinter dem nördlichen Treibhaus eröffnet werden, das auf Initiative der Orangerie-Freunde vollständig aus Vereinsmitteln und Spenden der Bevölkerung finanziert wurde.

Die seit 250 Jahren unveränderten Gebäude, eine sehr aufwendige jahreszeitliche Bepflanzung der Beete und die Vielzahl von Citrus- und Lorbeerbäumchen machen aus dem Orangerie-Ensemble ein Kleinod in der Residenzstadt Gotha.