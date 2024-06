Ein Leser äußert sich kritisch zur Schließung einer Bankfiliale im Kreis Gotha nach einer Automatensprengung.

Cornelia Bomberg, die stellvertretende Schulleiterin des Gustav-Freytag-Gymnasiums aus Gotha-Siebleben, schickte uns zwei Fotos zum 31. Abiturjahrgang der Schule:

Am 15. Juni überreichte Cersten Pietschmann, der Schulleiter des Gustav-Freytag-Gymnasiums, die Reifezeugnisse an 31 Abiturienten. Emmy Hoyer wurde für das beste Abiturergebnis mit der Gustav-Freytag-Medaille in Silber ausgezeichnet. Mit wenigen Punkten Unterschied folgen ihr Natalie Keil und Eik Leichsenring.

Der Thüringer Landessportbund zeichnete Nell und Collin Schulz mit dem Pierre-de-Coubertin-Preis für ihre sportlichen Leistungen und gesellschaftliches Engagement aus. © Gustav-Freytag-Gymnasium | Cornelia Bomberg

Der Thüringer Landessportbund zeichnete Nell und Collin Schulz mit dem Pierre-de-Coubertin-Preis für ihre herausragenden sportlichen Leistungen und gesellschaftliches Engagement aus. Beide sind seit Jahren im Karate-Sport erfolgreich und engagieren sich in ihrem Verein Nippon Gotha auch als Nachwuchstrainer.

Die Absolventen des beruflichen Gymnasiums Gotha feierten ihren Abiball im Bürgerhaus Apfelstädt. © Berufliches Gymnasium Gotha | Claudia Grünewald

Claudia Grünewald, Oberstufenleiterin am beruflichen Gymnasium Gotha, berichtet vom Abiball ihrer Absolventen im Bürgerhaus Apfelstädt: Am 15. Juni erhielten von den 31 Absolventen des beruflichen Gymnasiums Gotha 26 Schülerinnen und Schüler ihre Abiturzeugnisse und fünf erreichten den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Im feierlichen Rahmen hielt der Dr. Uwe Kirschberg, Schulleiter des SBZ „Hugo Mairich“, die Festrede, in der er auf die Bedeutung des höchsten schulischen Abschlusses in Deutschland und auf die Eigenverantwortung der Abiturienten einging.

Sie haben es jetzt selbst in der Hand, ihre persönliche Zukunft zu gestalten, da ihnen alle Möglichkeiten offen stehen. Ausgezeichnet wurden Sonja Peter und Annika Jakob für besondere Leistungen im Fach Geschichte vom Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Sonja Peter musste ein drittes Mal auf die Bühne, denn sie ist mit der Abiturnote 1,0 unsere beste Absolventin und erhielt eine Prämie, die in jedem Jahr vom Förderverein des SBZ Gotha-West ausgelobt wird.

Im Anschluss an die Feierstunde wurde der Abiturball mit den Eltern, Freunden und Lehrern gefeiert.

Das Sparkassengebäude in Friedrichroda wurde bei einem Banküberfall mit Automatensprengung beschädigt und ist derzeit geschlossen. © Funke Medien Thüringen | Dirk Bernkopf

Leser Thomas Tenberg aus Gotha teilt seine Gedanken zum Artikel „Sparkasse in Friedrichroda bleibt geschlossen“ (29. Mai, Seite 15) mit:Wiederum und nun auch ganz nah bei uns wurde ein Automat gesprengt und Beute gemacht. Keine Chance, dass die Polizei die Täter fasst und der Sachschaden ist immens groß. Anwohner und Bevölkerung leiden unter dem Schreck und dem Gebäudeschaden längere Zeit.

Aber es wird den Tätern auch zu leicht gemacht! Es gibt Möglichkeiten, das erbeutete Geld bei einem Überfall unbrauchbar zu machen oder bessere Sicherung, aber die Umrüstung der Automaten kostet die Banken Geld. Der Schaden und die Beute werden jedoch von der Versicherung bezahlt und diese legt es eben auf die Allgemeinheit um. Also ich gebe den Banken eine Mitschuld.