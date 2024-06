Mühlberg. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen stärkt die VR Bank lokale Wirtschaft und unterstützt ihre 12.624 Mitglieder. Uwe Demmer aus Eisenach erhält goldene Ehrennadel.

Die Bank habe auch im Geschäftsjahr 2023 solide gewirtschaftet und sich trotz schwachen wirtschaftlichen Umfelds stabil weiterentwickelt, so Vorstandsmitglied Joachim Porsiel am Mittwochabend im Restaurant Schützenhof in Mühlberg. 100 Mitglieder der „VR Bank Ihre Heimatbank eG“ fanden sich zur jährlichen Generalversammlung zusammen. Die genossenschaftliche Bank ist im Landkreis Gotha, im Wartburgkreis sowie im hessischen Ronshausen und Herleshausen aktiv. Der Verwaltungssitz ist in Gotha, der juristische Sitz in Eisenach. Das Bankunternehmen ging aus der Fusion der VR Bank Eisenach-Ronshausen mit der Raiffeisenbank Gotha im Sommer 2022 hervor.

Die Bilanzsumme der Heimatbank betrug im vergangenen Jahr 741 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis habe sich auf 1,08 Prozent der Bilanzsumme deutlich verbessert und liege über dem Verbandsdurchschnitt von 0,99 Prozent, gibt Vorstand Jürgen Hackethal bekannt. Die Ertragslage habe sich alles in allem gut und stabil entwickelt und stelle sich im Vergleich zum Vorjahr und zu den Planwerten deutlich verbessert dar, zieht er Bilanz. Maßgeblicher Treiber dafür seien höhere Zinserträge. Zum guten Ergebnis trugen auch die bankeigenen Photovoltaikanlagen bei. Die Bank ernte jetzt die Früchte ihrer auf die Zukunft gerichteten Geschäftspolitik. „Vor 13 Jahren waren wir eine der ersten Banken, die Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung finanzierten und selbst in diese Zukunftstechnologie investierten“, erinnerte der Vorstandsvorsitzende.

Auch im Wertpapier- und im Fondsgeschäft mit Kunden wurden Zuwächse erzielt. Investmentfonds, Versicherungen, Festgelder und Kündigungsgelder waren gefragt. Aufgrund allgemeiner Zurückhaltung bei Immobilienfinanzierungen und Mittelstandsfinanzierungen zeigte sich allerdings eine geringere Nachfrage im Kreditgeschäft.

Eine Bank für die Region

„Wir kamen unserem genossenschaftlichen Förderauftrag als mittelständische Bank in gewohnter Weise nach“, so Jürgen Hackethal weiter. Trotz herausfordernden Umfeldes, bedingt durch den Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland, internationale Krisen und eine dynamische Zinsentwicklung habe die VR Bank eine positive Entwicklung in den wesentlichen Kennzahlen erreicht. Hackethal veranschaulichte die Rahmenbedingungen anhand einiger Grafiken. Die Bank bleibe ihrem Ziel treu, die lokale Wirtschaft zu stärken und ihre Mitglieder zu unterstützen.

Die Heimatbank hat aktuell 12.624 Mitglieder, Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Körperschaften. Sie können bis zu 20 Geschäftsanteile zeichnen. Über die Genossenschaftliche Finanzgruppe kann sie ein umfangreiches Portfolio an Finanzdienstleistungen anbieten. In der Generalversammlung wurde das neue Team der Immobilien-Abteilung vorgestellt sowie über Geldanlage-Angebote der Union Investment informiert. Zuvor wurden der Aufsichtsrat entlastet, der Geschäftsbericht bestätigt und fünf Aufsichtsratsmitglieder turnusmäßig neu gewählt. Alle Entscheidungen fielen einstimmig.

Auszeichnung geht nach Thüringen

Uwe Demmer, seit fast 45 Jahren für Genossenschaftsbanken tätig, erhielt vor seinem Ruhestand die goldene Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes überreicht. Diese Auszeichnung wird beispielsweise in Bayern nur vier Mal im Jahr vergeben. Wirtschaftsprüfer Robert Lippmann, Abteilungsleiter Regionalbanken im Verband, hielt die Laudatio. Nach einer Banklehre bei der Volksbank Lauterecken eG studierte Demmer an der Fachhochschule Mainz Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Finanz-, Prüfungs- und Steuerwesen. Er examinierte zum Verbandsprüfer und prüfte dann Kreditgenossenschaften.

1992 wechselte er zur Volks- und Raiffeisenbank Rudolstadt-Jena eG, wo er kurze Zeit später zum Vorstand bestellt wurde. Später folgte die Berufung in den Vorstand der VR-Bank Eisenach-Ronshausen. Heimatbank-Vorstand Jürgen Hackethal und Aufsichtsrat Katja Rabich charakterisieren ihn als verlässlichen Kollegen. Bei der Fusion zur Heimatbank habe sich die Zusammenarbeit im ihm bewährt.

Der Genossenschaftsverband heißt heute Genoverband und betreut eingetragene Genossenschaften (eG) auch in anderen Branchen.

