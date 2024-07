Das Emblem mit dem Blitz bestimmt am Wochenende in Pferdingsleben die Szenerie. Der Opel Sport Club Mitteldeutschland (OSC) hatte zum siebten Opeltreffen eingeladen. OSC-Vorsitzenden Dominik Brühl und seine Mitstreiter konnten Fahrerinnen und Fahrer von etwa 300 Mobilen begrüßen, von Oldtimern H bis zum Rennwagen, vom Opel Diplomat bis Manta. Ein Publikumsmagnet war wie vergangenes Jahr der von Christian Höwt aus Falkensee, in dem bereits die „Manta Manta“-Darsteller Til Schweiger und Tina Ruland saßen. Im Bild: OSC-Vorsitzender Dominik Brühl neben seinem Astra G Coupé © Funke Medien Thüringen | Wieland Fischer