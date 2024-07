Kreis Gotha. Die Stadtradeln-Gewinner stehen fest. Teilnehmer im Kreis Gotha legen in drei Wochen über 150.000 Kilometer zurück und sparen so CO₂-Emissionen ein.

Die Aktion Stadtradeln 2024 ist im Landkreis Gotha beendet. Vom 1. bis 21. Juni legten die Teilnehmer gut 150.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

Das Stadtradeln, das zum dritten Mal im Landkreis stattgefunden hat, ist ein Teamwettbewerb, bei dem es darum geht, so viele Alltagswege wie möglich klimafreundlich mit dem Fahrrad zu bewältigen. Insgesamt beteiligten sich 907 Radelnde in 48 Teams an dem Wettbewerb.

„Meine Wunschzielmarke lag bei insgesamt 150.000 Kilometern. Als ich diese Zahl im letzten Jahr beim großen Fahrradfest zum Thüringer Stadtradeln in Ohrdruf verkündet hatte, war ich anfänglich doch etwas skeptisch, ob ich mich damit nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Als diese Zahl dann doch kurz vor Ende des Aktionszeitraums erreicht wurde, war auch bei mir die Freude groß“, erklärt Landrat Onno Eckert (SPD). „Das Gesamtergebnis und gestiegene Teilnehmerzahl zeigen: Es gibt auch im Landkreis Gotha viele Menschen, die bereits das Fahrrad als nachhaltiges Verkehrsmittel im Alltag nutzen.“

Die zurückgelegte Strecke aller Teilnehmer von 150.352 Kilometer entspricht in etwa 60 Mal die Strecke Gotha-Lissabon, hat Klimaschutzmanager Jan Heinichen ausgerechnet. Erfreut registriert er, dass die Zahl der Teilnehmer steigt, 2023 waren es noch 765, und das Durchschnittsalter gleichzeitig sinkt. Kein Wunder, schließlich waren auch Kindergartenteams am Start.

Nach den Sommerferien werden beste Teams ausgezeichnet

Und erstmals gab es eine Kategorie für Alltagsradlerteams. „Hier zählen nicht die meisten Kilometer, sondern die Zahl der Fahrten pro Kopf“, erklärt Heinichen. Wer jede noch so kurze Strecke, wie die fahrt zum Bäcker, mit dem Rad zurücklegt, der kann am Ende belohnt werden. Nach den Sommerferien wird Landrat Onno Eckert die besten Mannschaften in den Kategorien Schule, Unternehmen, Verein sowie die Mannschaft mit den meisten Teilnehmern und die mit den meisten Kilometern mit Pokalen auszeichnen.

Ganz vorn sind in diesem Jahr die Schulen. Die Salzmannschule Schnepfenthal (11.083 Kilometer), das Gymnasium Gleichense Ohrdruf (10.428 Kilometer) und das Arnoldi-Gymnasium Gotha (10.323 Kilometer) liegen fast gleichauf bei der Anzahl der Kilometer. Mit 136 aktiv Radelnden stellte das Ohrdrufer Gymnasium das größte Team aller Teilnehmer.

