Gotha. Crew des Marineclubs Gotha segelt bei Kutterregatta mit.

Sandra Reinhold aus Gotha erzählt von der Teilnahme einer Crew des Gothaer Marineclubs bei der Kieler Woche:

Nach über 20 Jahren fand sich diesen Sommer wieder eine Crew des Marineclub Gotha zusammen, um an der 135. Marinekutterregatta zur Kieler Woche teilzunehmen. So fuhren erfahrene Segler und Erstregattateilnehmer mit Steuermann Falko Zenker nach Kiel. Die Fahrt wurde begleitet von Gewittern und heftigen Regenfällen. Die Zelte konnten am Abend aber dann doch trockenen Fußes bei noch sommerlichen Temperaturen auf dem Marinestützpunkt Kiel aufgebaut werden. Die Nacht wurde abgerundet mit einem Spaziergang zu den Segelschulschiffen Gorch Fock und der ARC Gloria aus Columbien.

Der Samstag begann mit dem Auftakeln des Kutters, einem anschließenden Seglergottesdienst und dem Segnen der 30 teilnehmenden Marine- und ZK10-Kuttern. Der Start der Regatta mit zwei Segelläufen am Nachmittag bei Windstärke vier, in Böen bis sechs, forderte die gesamte Crew. Platz drei und vier waren aber ein versöhnliches Ergebnis. Entschädigung für die Anstrengungen gab es am Abend beim bunten Treiben auf der Kieler Meile.

Strapazen mit Wanderpokal versöhnt

Für Sonntag Früh war die Langstrecke angesetzt. Diesmal starteten die ZK10-Kutter zuerst auf die Acht-Seemeilen-Route nach Möltenort und zurück in die Innenförde, die Wendemarkierung befand sich vor dem Kieler Landtag mit zahlreichen Zuschauern. Unterwegs gab es viele Großsegler zu bestaunen. Mit Platz vier konnte auch dieser Segellauf beendet werden. Die kurze Verschnaufpause über Mittag wurde bei Fischbrötchen und Grillgut verbracht.

Am Nachmittag waren noch einmal drei kurze Dreieckskurse angesetzt, diesmal bei Sonnenschein und angenehmer Windstärke drei. Allerdings wurde nun jeder kleine Fehler mit einer schlechteren Platzierung bestraft. Aber mit weiteren vierten Plätzen waren die Segelwettfahrten sehr zufriedenstellend für die Gothaer. Der Montagslauf wurde aufgrund vorhergesagter Flaute abgesagt, sodass am Sonntagabend die Heimreise angetreten werden konnte.

Der Wanderpokal für Platz vier in der Gesamtwertung ist ein Grund im nächsten Jahr wieder an der Kieler Woche teilzunehmen. Zwei weitere Mitglieder des Marineclubs wurden vom Motoryachtclub Überlingersee engagiert, um auf einem Marinekutter an den Regatten teilzunehmen und sie belegten einen sehr guten fünften Platz.