Kreis Gotha. Mitglieder der IG „Schönes Emsetal“ bringen Wanderwege auf Vordermann: Neue Bänke und gepflegte Wegegabeln.

Svend Walter von der Interessengemeinschaft „Schönes Emsetal“ berichtet vom Arbeitseinsatz an den Wanderwegen in Schmerbach:

Nach erfolgter Zerstörung an zwei Wegegabeln in Schmerbach am Druschplatz und an der Auffahrt zur Köhlerhütte, sorgten Svend Walter, Siggi Weiß und Martina Kämpf dafür, dass dies wieder repariert wurde.

Dafür stellten die Stadtbetriebe Waltershausen freundlicherweise einen neuen Pflock zur Verfügung. An den Friedenslinden bei Fischbach wurde die bestehende, marode Wegegabel durch eine neue, ansehnliche ersetzt. Dort plant das Bauamt der Stadt eine Ersatzpflanzung für die kürzlich umgebrochene Friedenslinde.

Am Rundweg „Inselsbergblick“ wurde durch Mitarbeiter der Stadtbetriebe Waltershausen eine weitere neue Ruhebank gesetzt. Hierfür stellte das Stadtratsmitglied Florian Trautmann ein Stück seines Grundstückes zur Verfügung.

Mäharbeiten entlang des Rundweges erledigten Svend Walter und Florian Trautmann am Mondscheinweg, an der Hohlen Eiche sowie am Infoeck am Wintersteiner GH „Zur Linde“. Die ehrenamtlich sehr engagierten Emsetaler Senioren Roland Darr, Jürgen Bause und Dieter Frenzel sorgen regelmäßig dafür, dass die vorhandenen Ruhebänke und Wegegabeln frisch gestrichen werden.

Die vier vorhandenen Infoboxen entlang des Rundweges werden regelmäßig mit dem aktuellen Rundweg-Flyer bestückt. In Schmerbach werden noch in diesem Jahr einige neue Informationstafeln aufgehängt, zu denen die Ortschronistin Dagmar Reißig die interessanten Texte liefert.