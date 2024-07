Kreis Gotha. Maxx Solar fördert nachhaltige Entwicklung in Thüringen. Firma als bedeutender Installateur geehrt.

Die MAXX Solar & Energie GmbH & Co. KG mit Sitz in Waltershausen wurde zum zweiten Mal in Folge als Top-Marke der Photovoltaik-Branche in der Kategorie Installateur ausgezeichnet. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, ehrt dieser Preis, vergeben vom internationalen Beratungsunternehmen „EUPD Research“, die bedeutendsten Installateure im Bereich der erneuerbaren Energien und hebt ihre nationale und europäische Relevanz hervor.

Das Unternehmen konnte in den Kategorien Installationsvolumen, Anzahl der installierten Systeme sowie Gesamtwachstum überzeugen. Die Geschäftsführer Dieter Ortmann und Tim Suchomel, nahmen die Auszeichnung im Namen des gesamten Teams entgegen und betonen: „Diese Zertifizierung ist ein Beleg für den unermüdlichen Einsatz und die Leidenschaft unserer Mitarbeiter. Jeder trägt täglich dazu bei, innovative Projekte für unsere Kunden zu realisieren.“

Als Unternehmen, das seit über 16 Jahren tief in Thüringen verwurzelt ist, fühlt sich MAXX Solar verpflichtet, die Energiewende in der Region voranzutreiben. „Wir sind ein Thüringer Unternehmen für Thüringen. Unsere Arbeit trägt direkt zur nachhaltigen Entwicklung unserer Heimat bei und schafft regionale Arbeitsplätze“, erklärt Dieter Ortmann stolz.

red