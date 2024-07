Landkreis Gotha. Ein tiefer Blick in die Erdzeitgeschichte im Kreis Gotha. Crawinkler Ortsteilrat nimmt seine Arbeit auf. Großer Garagen- oder Hofflohmarkt in Crawinkel.

Ein tiefer Blick in die Erdzeitgeschichte

Am Bromacker wird wieder gegraben. Die vierte Sommergrabung an der Fossillagerstätte zwischen Georgenthal und Tambach-Dietharz im Herzen des Unesco Global Geoparks Thüringen Inselsberg-Drei Gleichen steht vom 15. Juli bis 9. August vor der Tür. Die Wissenschaftler laden in diesem Jahr die Öffentlichkeit wieder ein, gemeinsam mit ihnen den Ursauriern und ihrer Lebewelt auf die Spur zu kommen.

Dazu bietet das Projektteam im Juli und August verschiedene Möglichkeiten an, den Forschungsort Bromacker kennenzulernen. Interessierte können bei deutschen und englischen Führungen an der Grabungsstelle den Wissenschaftlern über die Schulter schauen oder bei Veranstaltungen für Kinder im Bromacker lab auf Schloss Friedenstein Gotha selbst zu Forschenden werden.

Wer sich etwas mehr Zeit für den Bromacker und die Ursaurier nehmen möchte, kann sich die Familientage am 23., 26. und 30. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr, vormerken. Nach dem Besuch des Bromacker lab auf Schloss Friedenstein geht es mit dem Bus zur Fossilienfundstätte, wo Führungen, der Saurier-Erlebnispfad und ein Kinderprogramm warten.

Um eine Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter: https://www.geopark-thueringen.de/forschen/bromacker-projekt/buchbare-angebote red

Crawinkler Ortsteilrat nimmt seine Arbeit auf

Die Kommunalwahl ist Geschichte und der neugewählte Ortsteilrat von Crawinkel traf sich jetzt zum ersten Mal. Zuallererst dankt er allen Bürgerinnen und Bürgern, welche ihm das Vertrauen geschenkt haben, um Crawinkel voranzubringen und zu begleiten. „Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die vor uns liegen und die Projekte, welche wir auf den Weg bringen können“, schreibt Ortsteilbürgermeister Heinz Bley (CDU).

Dass es in der Gemeinde alles andere als langweilig werden wird, zeigte der Blick auf die Tagesordnung der ersten Sitzung. Denn sie begann nach der Vereidigung direkt mit den nächsten Aufgaben, die vor den neu gewählten Gemeinderatsmitgliedern stehen. Im laufenden Jahr jagt eine Veranstaltung die nächste. Neben der Planung des Stadtfestes in Ohrdruf, 15. bis 17. August, dem Garagenflohmarktes mit Tag der offenen Höfe, 7. und 8. September, und dem Erntedankfest über unzählige Weihnachtsfeiern bis hin zu den Weihnachtsmärkten ist alles dabei.

Ganz nebenbei wurde auch direkt die erste Wahl durchgeführt, in der Sascha Püschel mehrheitlich zum stellvertretenden Ortsteilbürgermeister gewählt wurde. red

Großer Garagen- oder Hofflohmarkt in Crawinkel

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr soll es am Wochenende des 7. und 8. Septembers wieder einen Tag der offenen Höfe in Crawinkel geben. An diesen beiden Tagen wird es den Anwohnern des Ortes möglich sein, eine Art Garagen- oder Hofflohmarkt auszurichten.

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr die Möglichkeit, auch an einer Stellfläche im Ortskern auszustellen, sollte man an einem nicht so gut erreichbaren Teil von Crawinkel wohnen. Hier wird eine Konzentration von Ständen um die „Alte Mühle“ angestrebt.

Wer mitmachen möchte, möge sich per Mail an buergermeister-crawinkel@ohrdruf.de anmelden. Die Anmeldung gilt automatisch als Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des Standortes, denn der Ortsteilrat möchte eine interaktive Karte mit Standorten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv schalten und zusätzlich in diesem Jahr mit einem Flyer und integrierter Ortskarte unterstützen. red

Grüner Markt und Musik in Friedrichroda

Erstmals wieder findet am Samstag, 6. Juli, von 9 bis 12 Uhr, in Friedrichroda ein „Grüner Markt“ auf dem Kirchplatz statt. Geplant ist der Markt dann bis September jeden ersten und dritten Samstag im Monat. Aktuell vertreibt hier eine Landwirtin frische Waren vom Feld. Perspektivisch soll der Markt um zusätzliche Lebensmittelangebote erweitert werden.

Oldies mit dem Duo Comeback gibt es am gleichen Tag ab 18 Uhr zum Kurkonzert im Musikpavillon im Kurpark Friedrichroda.

Einen Tag später, am Sonntag, 7. Juli, wird in Friedrichroda ab 10 Uhr mit dem Kapellchenfest das 70-jährige Bestehen der Mariakapelle gefeiert. Los geht mit einem Festgottesdienst vor dem Heiligtum mit Pater Ludwig Güthlein. Beim Mittagsimbiss ist Zeit für Begegnungen und ab 14.30 Uhr gibt es neben einer Andacht auch Kuchen und Kaffee. red

