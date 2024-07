Landkreis Gotha. Eine Seniorin wird bei einem Unfall in Gotha schwer verletzt. Die Polizei ermittelt 106 Raser. Und ein Autofahrer flieht vom Unfallort.

Eine 86 Jahre alte Fußgängerin wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall von einem Auto in der Gothaer Innenstadt schwer verletzt. Die Frau wurde offenbar von einem 67-Jährigen, der mit seinem VW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gartenstraße rangierte, übersehen.

Es kam laut Angaben der Polizei zu einem Zusammenstoß und die Frau wurde in Folge ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr als 100 Tempo-Verstöße im Kreis Gotha

106 Verstöße bei 680 durchgelassenen Fahrzeugen registrierte die Polizei bei Messungen am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 247 zwischen Warza und Westhausen. Ein Fahrzeugführer fuhr bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde 104 km/h.

Am Samstag kontrollierte die Polizei bereits Geschwindigkeitsmessungen auf der Landstraße 1016 zwischen Mihla und Eisenach, Abzweig Ütteroda. Bei erlaubten 70 km/h wurde ein Pkw mit 120 km/h gemessen. Von rund 900 durchgelassenen Fahrzeugen wurden 214 Verstöße registriert. Gegen einen Fahrzeugführer wird voraussichtlich ein Fahrverbot verhängt.

Fahrer flüchtet nach Unfall in Gotha

Eine 62-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 20. Juni, gegen 10.45 Uhr den Kreisverkehr in der Mohrenstraße/Hoher Sand, als plötzlich von rechts ein Pkw einfuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 62-Jährige aus und touchierte dabei eine im Kreisverkehr befindliche Warnbake.

Bei dem unbekannten Pkw handelt es sich vermutlich um einen kleinen Skoda oder ein ähnliches Modell mit Gothaer Kennzeichen. Der Fahrzeugführer war laut Angaben der Polizei männlich, etwa 75 Jahre alt, hatte weiße Haare. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 03621/781124 und Nennung der Bezugsnummer 0159423/2024 entgegen.

