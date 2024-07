Gotha. Immer wieder schlagen Kabeldiebe in Gotha zu. Diesmal fiel die Beute mit 100 Euro gering aus. Doch der Schaden liegt bei über 10.000 Euro.

Schon wieder haben Kabeldiebe in Gotha zugeschlagen. Diesmal traf es einen Solarpark in der Galettistraße. Den Polizeiangaben zufolge verschafften sich eine oder mehrere unbekannte Personen am Dienstag, dem 2. Juli, gegen 11.15 Uhr, widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände.

Von dort hätten die Langfinger Kabel im Wert von rund 100 Euro entwendet. Der hinterlassene Sachschaden fiel jedoch weitaus höher aus. Der wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Was genau beschädigt wurde, teilt die Polizei nicht mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 03621 / 781124 (Bezugsnummer: 0171375/2024) bei der Polizei in Gotha zu melden.

Bisher größter Coup gelingt Dieben in Gotha

Zwischen dem 21. und dem 24. Juni hatten Unbekannte erst mehrere Kabel im Gesamtwert von rund 3000 Euro vom Gelände eines Kieswerkes bei Georgenthal gestohlen. Mitte Juni hatten Diebe in einem leerstehenden Gebäude in der Gleichenstraße in Gotha rund 5000 Euro Sachschaden hinterlassen.

Der bisher größte Coup war Langfingern im März gelungen. Von einem Firmengelände in der Passauer Straße in Gotha waren ganze Rollen mit Kupferkabeln verschwunden. Die Beute hat laut Polizei einen Wert von insgesamt 70.000 Euro.

