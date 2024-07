2011 stand der Thüringentag in Gotha unter dem Motto „Große Köpfe – große Traditionen“. Beim Festumzug tanzte die Tanzschule Swing vorbei am Herzoglichen Museum. 2025 ist der Thüringentag erneut zu Gast in der Stadt unter dem Motto: „Feiern unterm Friedenstein“. © Archiv | Marco Kneise