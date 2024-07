Gotha/Erfurt. Tiere zu fotografieren, ist eine Kunst. Das lernt unser Autor aus Gotha jeden Tag aufs Neue. Denn wenn der Reiher mitspielt, erergeben sich andere Probleme.

Meinem Sommer-Ziel komme ich immer näher. Zwar konnte ich noch keinen Reiher auf dem Wehr erwischen, dafür habe ich ein Exemplar am Donnerstagabend gleich mehrfach in unterschiedlichsten Posen ablichten können. Eigentlich hatte ich schon aufgegeben. Doch glücklicherweise entschloss ich mich dazu, noch ein wenig an der Gera zu flanieren.

Tobias Leiser ist Reporter in der Lokalredaktion Gotha. © Archiv | Malte Hahs

Schon von weitem konnte ich ihn an einer Brücke im Wasser stehen sehen. Der Reiher ließ sich auch gar nicht von mir aus der Fassung bringen und tolerierte mich und das Klicken meiner Kamera in nächster Nähe. Ab und an flog er davon, suchte sich aber eine neue Stelle, an der ich mich ihm wieder nähern konnte.

Das mit dem Fokus muss unser Autor aus Gotha noch üben. © Funke Medien Thüringen | Tobias Leiser

Dabei konnte ich mich endlich den ganzen Funktionen meines neuen Apparates widmen. Das hat Spaß gemacht. Doch als ich zu Hause durch die Bilder ging, war ich weniger erfreut. Irgendwie wollte es mir nicht immer gelingen, den Vogel zu 100 Prozent fokussiert zu bekommen. Dabei hat er so schön posiert. Bis zum Herbst werde ich mit der Technik klarkommen. Und der Reiher wird dann auch mal auf dem Wehr stehen.

Mehr Kolumnen und Kommentare von unserem Gothaer Autor