Kreis Gotha. Großbritannien hat das Parlament neu gewählt. Das zeigt Wirkung bis in einen Ort im Kreis Gotha.

Der Bad Tabarzer Bürgermeister David Ortmann (SPD) gratuliert den Labour-Abgeordneten Lisa Nandy und Anneliese Dodds zu ihrer Wiederwahl ins britische Unterhaus. Die beiden Spitzenpolitikerinnen hatten die Gemeinde vor rund zwei Jahren, am 7. Juli 2022, besucht, um sich über Beispiele neuer sozialer Angebote zu informieren. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte den Ort als Vorbildgemeinde für Stärkung weicher Standortfaktoren vorgeschlagen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Großbritannien ist ebenso wie Deutschland vom demographischen Wandel betroffen und beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Strukturwandel im ländlichen Raum und der Bekämpfung von Einsamkeit, vor der vor allem ältere Menschen betroffen sind. Die Briten haben das Thema dafür sogar als erstes Land weltweit in einem Ministerium angegliedert.

Bürgermeister Ortmann stellte damals im Rahmen eines Vortrages vor allem die Entwicklung von Projekten zur Stärkung weicher Standortfaktoren vor. Damit soll unter anderem die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Senioren verbessert werden. Außerdem sei Förderung der Gemeinschaft ein wichtiges Anliegen.

Freizeitpass und Musiksommer fasziniert die brittischen Gäste

So hat die Gemeinde neben dem Freizeitpass für Bad Tabarzer Kinder bis 16 Jahre (unter anderem Reduzierung des Eintrittspreises im Tabbs auf 1 Euro, Waldbahnfahrt nach Gotha ebenfalls für 1 Euro, kostenfreie Nutzung der Bibliothek), auch ein gesundes, regionales und vitaminreiches Mittagessen in den Bad Tabarzer Kindereinrichtungen etabliert. Zudem haben bereits die Vorschüler des Bad Tabarzer Kindergartens die Möglichkeit, innerhalb der Kindergartenzeit im örtlichen Bad ihr Seepferdchen zu machen.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Abgeordneten zeigte sich von allen diesen Initiativen inspiriert und lobten auch das Angebot kostenfreier Konzerte im Rahmen des Bad Tabarzer Musiksommers, der jährlich mehr als 40 Live-Konzerte umfasst. Der Zugang zu kulturellen Veranstaltung ist im ländlichen Raum von hohem Wert. Die Abgeordnete Anneliese Dodds sah jedoch auch bei den Bad Tabarzer Methoden der Gesundheitsförderung einen zentralen Ansatz. Laut Lisa Nandy befassen sich die Abgeordneten derzeit intensiv mit dem Phänomen der alternden Gesellschaft.

Lisa Nandy und Anneliese Dodds können sich wohl künftig nicht nur darüber freuen, ihren Platz in Westminster gesichert zu haben. Die beiden Frauen gehören dem Schattenkabinett des Labour-Chefs Kier Starmer an. Der Wahlgewinner wird aller Voraussicht nach von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt und neuer britischer Premierminister. Den beiden Bad Tabarz-Besucherinnen winkt damit ein Ministerposten in der britischen Regierung.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha