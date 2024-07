Landkreis Gotha. Gothaer läutet Friedensglocke in Aachen. In Dachwig wird bald kleine Kirmes gefeiert. Nach dem Glockendiebstahl in Burgtonna wurde eine Belohnung ausgesetzt. Gothaer können sich im November auf die Mega Schlager Party freuen. Wissens- und Sehenswertes bei der Finissage einer Ausstellung in Schnepfenthal.

Friedensglocke läutet auch in Aachen

Für Heinz Bley, Chef der Thüringeti und Ortsteilbürgermeister von Crawinkel ist der Friedenstreck mit der Friedensglocke ein Herzensprojekt. Seit vielen Jahren engagiert er sich dafür, ließ unter anderem die Vorrichtung für die Glockenaufhängung in der Werkstatt der Agrar GmbH von Crawinkel herstellen. Und, auf einer letzten Etappe wird er das Pferdegespann mit der Glocke nach Jerusalem kutschieren.

Doch jetzt war die Glocke erst einmal bei der bedeutendsten Pferdesportveranstaltung, dem CHIO, in Aachen einer der Höhepunkte. Tausende Menschen begrüßten die Glocke und ihre vielen Mitstreiter, unter ihnen auch Heinz Bley aus Crawinkel, vor dem Aachener Rathaus.

Am 8. Mai 2025 soll ein Friedensglocken-Pferdetreck aus Berlin nach Jerusalem gesandt werden. 80 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges in Europa wollen die Mitstreiterinnen und Mitstreiter die Friedensglocke nach Jerusalem, den Schmelztiegel verschiedenster Völker, Nationen und Religionen bringen. Über mehr als 4500 Kilometer und durch 14 Staaten wollen sie mit ihrer Friedensglocke und den Pferden dann durchreist haben.

Wenn alles gut geht, dann ist die Ankunft in Jerusalem am 24. Dezember 2025 geplant. Die Friedensglocke soll im Anschluss dem Bürgermeister von Jerusalem überreicht werden. Der Friedensglockenpferdetreck möchte ein starkes Zeichen für Begegnung, Verständigung und Hoffnung setzen. red

Kleine Kirmes in Dachwig

Bevor es am kommenden Sonntag zum EM-Finale spannend wird, lädt die Kirmesgesellschaft Dachwig zur kleinen Kirmes. Die Kirmesburschen und ihre Helfer stellen am Freitag, 12. Juli, um 17 Uhr traditionell die Kirmesbirke auf dem Kirchplatz auf. Im Anschluss sorgt Easy-Tandem für musikalische Unterhaltung. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken.

Am Samstag, ab 16 Uhr, kommt die Kirmesgesellschaft mit ihren Gästen zum Dämmerschoppen am Dorfmuseum zusammen. Dazu läuft Musik vom Band. Der Eintritt zu allen Kirmes-Veranstaltungen ist frei. Der feierliche Gottesdienst in der Sankt Petri Kirche zur Kirchweihe beginnt am Sonntag um 9 Uhr. red

Belohnung nach Glockendiebstahl in Burgtonna

Seit rund zwei Monaten wird die Turmglocke der ehemaligen Cäcilienkirche in Burgtonna vermisst. Die Kirchgemeinde hat nun eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt. Das teilt die Gemeinde im aktuellen Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe mit. Die bronzene Glocke hat einen Durchmesser von 62 Zentimeter und eine Höhe von 41 Zentimeter. Sie wiegt rund 150 Kilogramm.

Erkennbar ist die Glocke zudem an den Inschriften „Spes mea in Christo“, „MDLXXII“ sowie „Eckhart Kuscher“. Zeugen mit Hinweisen sollen sich an die Polizei in Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer: 0113141/2024) wenden. Die Belohnung wird ausgezahlt, wenn Hinweise zur Glocke oder zu den Dieben führen. red

Die Mega Schlager Party kommt im November nach Gotha

Im Rahmen ihrer „Best of Tour 2024“ gastieren die „Amigos“ und Daniela Alfinito am Sonntag, 3. November, im Kulturhaus Gotha. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Seit vielen Jahren ist die Musik des Brüderpaares in den Charts und sie selbst auf den Bühnen des Landes unterwegs. Seit geraumer Zeit ist bei den Konzerten von Bernd und Karl-Heinz Ulrich auch Bernds Tochter Daniela Alfinito mit dabei.

Natürlichkeit ist auch die Stärke von Bernd‘s Tochter Daniela Alfinito. Dass sie ihren Vater und ihren Onkel auf Tour begleiten darf, ist für die ebenfalls erfolgreiche Sängerin ein großes Glück. „Zu Hause und auf der Bühne sind wir eine Familie und das ist es, was uns ausmacht. Bei uns kann sich einer auf den anderen verlassen“, sagt die 53-Jährige.

Tickets gibt es in der Tourist-Information & Shop „Gotha adelt“, Hauptmarkt 40, im Ticketshop Thueringen.de, unter www.eventim.de sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen. red

Besondere Finnisage in Schnepfenthal

Der 14. Juli ist der Nationalfeiertag Frankreichs. Diesen Tag nehmen die Ausstellungsmacher in Schnepfenthal zum Anlass, um die Ausstellung „Leben und Stillleben – Bilder aus Frankreich und der Ukraine, 3“ in der GutsMuths-Gedächtnishalle zu beendet. Hier können die Besucherinnen und Besucher noch ein letztes Mal die kunstvollen Fotografien in Farbe und alter schwarz-weiß Technik von Natalia Bogdanovska – Digitalkamera, Marc Sagnol – Analogkamera und Sergej Schvedenko – Lochkamera bewundern.

Mark Sagnol wird in der Ausstellung sein Buch „Galizien und Lodomerien – Spurensuche in der Ukraine“ vorstellen. Der Philosoph, Schriftsteller, Fotograf und Filmregisseur wurde im November 2023 in der Académie Française für die französische Ausgabe dieses Druckwerkes ausgezeichnet. In seiner Freizeit durchstreift Sagnol die ehemaligen „Kronländer“ Galizien und Lodomerien, die heute auf dem Gebiet der Ukraine liegen. Seine letzte Reise in die Ukraine unternahm er Ende vorigen Jahres.

Der Eintritt zu der Finissage, bei der noch einmal die Ausstellung an ihrem letzten Tag zu besichtigen sein wird und bei der man vieles über die Ukraine und Frankreich erfahren kann, ist frei. red

