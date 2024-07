Landkreis Gotha. Zwei Autos stoßen im Kreis Gotha zusammen. Vandalen lassen sich an einem Pkw aus. Und die Polizei erwischt einen Fahrer unter Drogen.

Autofahrer übersieht Pkw bei Westhausen

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagabend auf der Langensalzaer Straße bei Westhausen kollidiert. Ein 26-jähriger Fahrer eines Audi fuhr auf der Straße „An der Zollstation“ von Warza kommend in Richtung Bad Langensalza, während ein 21-jähriger Fahrer eines VW die Hochheimer Straße befuhr, teilt die Polizei mit. Der VW-Fahrer wollte dann nach links in die Straße „An der Zollstation“ einbiegen. Dabei übersah der 21-Jährige offenbar jedoch den Audi, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch den Unfall entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro, die Pkw wurden beide abgeschleppt. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Auf der Langensalzaer Straße kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. red

Zeugen zu beschädigtem Pkw gesucht in Gotha

Unbekannte haben am Donnerstag einen Mazda in der Goldbacher Straße in Gotha zerkratzt. Die Polizei gibt die Tatzeit zwischen 1.30 Uhr und 19 Uhr an. Der dadurch entstandene Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer: 0172832/2024) entgegen. red

Mann fährt berauscht durch Gotha

Ein 31-jähriger Fahrer eines Fords wurde am Donnerstagabend in der Moßlerstraße in Gotha von der Polizei kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, teilt die Polizei mit. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun ein Bußgeld sowie Fahrverbot. red

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.