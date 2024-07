Gotha. Frenetische Stimmung beim Public Viewing zur Fußball-EM in Gotha. Am Ende wird es doch ganz ruhig auf dem Nachhauseweg.

„Tooor“, schreien die Gäste in der 20. Minute im S’Limerick auf dem Gothaer Buttermarkt, als nach einem Eckball Kay Havertz am höchsten steigt, den Ball aber nicht im spanischen Tor unterbringen kann. Danach wird jede weitere gute Aktion der deutschen Spieler um Spielmacher Toni Kroos lautstark bejubelt, ehe es nach einer torlosen ersten Halbzeit zum Pausentee geht.

Begeisterung und Anfeuerung vor dem Fernseher

Mit viel Engagement kommen die Deutschen aus der Kabine und machen da weiter, vor sie kurz vorher aufgehört haben. Sie beherrschen das Spiel und den Gegner. Betroffene Gesichter gibt es in der 51. Minute, als das Team von Trainer Nagelsmann eiskalt überrascht wird. Dani Olmo, der Leipziger im spanischen Trikot, durchbricht die deutsche Überlegenheit und drückt die Kugel unhaltbar für Manuel Neuer in den deutschen Kasten.

Public Viewing bei der Fußball-Europameisterschaft in Gotha. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel

Doch Aufgeben gilt nicht. Gleich im Gegenzug jubeln die vielen standesgemäß in den Trikot-Farben der DFB-Elf erneut über gute Abschlüsse ihrer Fußball-Helden und über die Einwechslung von Jonas Füllkrug.

Zweiter großer Jubel brandet in der 76. Minute auf, als der eingewechselte Füllkrug die Pille an den Pfosten hämmert. Die Minuten verstreichen, das Aus der bis dahin so wacker kämpfenden Deutschen scheint nah.

Doch dann in der 89. Minute die Erlösung. Der ebenfalls eingewechselte Florian Wirtz erzielt den Ausgleich und im Gothaer Pub, wie bei vielen weiteren Public Viewings gibt es kein Halten mehr. 1:1, Verlängerung.

Den Deutschen ist anzusehen, dass sie das Spiel auf ihre Seite ziehen möchten. 27 Minuten lang geben sie alles, sind den Spaniern überlegen, auch wenn diese selbst die eine oder andere Chance vor dem Neuer-Tor haben. Am Ende und ganz knapp vor dem Elfmeter-Schießen entscheidet Mikel Merino die Partie, als er in der 119. Minute alle deutschen Träume zerstört und die Nagelsmann-Elf als Verlierer vom Platz schickt.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An den Tischen im Pub derweil wird ausgetrunken und bezahlt. „Wir haben großartig und mit Leidenschaft gekämpft. Leider sollte es am Ende nicht sein. Schade. Aber unsere Jungs können stolz sein und an ihren Teamspirit anknüpfen. Da entwickelt sich was Großes“, sagen die Freunde Manuel und Michael, bevor sie sich auf den Heimweg machen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha