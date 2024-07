Landkreis Gotha. Bei Unfällen im Kreis Gotha kollidieren zwei Autos mit Bäumen. Ein Fahrer ist mit 1,8 Promille unterwegs. Der andere war zum Ausweichen gezwungen.

Ein 57-Jähriger hat sich bei einem Unfall am Sonntag leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Citroen auf der Landstraße 3007 von Mechterstädt kommend in Richtung Teutleben unterwegs. Den Polizeiangaben zufolge sei er einem Wildtier ausgewichen, das sich auf der Fahrbahn befand. Anschließend sei der Pkw des 57-Jährigen mit einem Straßenbaum kollidiert. Der Citroen musste abgeschleppt werden.

Ein 20-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 5.15 Uhr auf der L1029 zwischen Behringen und Friedrichswerth, als er in einer Doppelkurve die Kontrolle über seinen Audi verlor, von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben mit einem Baum kollidierte. Zur Unfallursache kann überhöhte Geschwindigkeit nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Beim Fahrer wurden außerdem 1,8 Promille Atemalkohol festgestellt. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde der Führerschein des 20-Jährigen beschlagnahmt.

Für eine 39-Jährige hat eine Spritztour am Samstag mit einem Fahrverbot und einer Geldstrafe geendet. Die Frau wurde gegen 23.15 Uhr in der Weimarer Straße in Gotha von der Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest kam zu einem Ergebnis von rund 0.7 Promille. Gegen die Betroffene wurde laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches mit einer Geldstrafe von mindestens 500,- Euro sowie einem Fahrverbot verbunden ist.

