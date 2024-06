Zur Jugendweihe-Feierstunde am Samstagvormittag in der Stadthalle Arnstadt kommen insgesamt 61 Schüler der Regelschulen „Wilhelm Hey“ Ichtershausen und „Robert Bosch“ Arnstadt zusammen. Sie erlebten mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden eine kurzweilige Veranstaltung mit Reden, Ehrungen und kulturellen Rahmenprogramm. Das Jazzy Duo sorgte für die Musik. Die Breakdancer von Nasty Stylistix wirbelten über die Bühne. In der 600 Gäste fassenden Stadthalle blieben nur wenige Plätze leer. Drei Jugendweihe-Feierstunden mit insgesamt 189 Achtklässlern der Schulen in Ichtershausen, Arnstadt und Gräfenroda führte der Verein Jugendweihe Plus am Samstag in Arnstadt durch. In der Region wurden insgesamt rund 1000 junge Menschen in diesen Wochen auf der Schwelle zum Erwachsensein von Jugendweihe Plus feierlich begleitet. © Funke Medien Thüringen | Maik Ehrlich