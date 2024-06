Arnstadt. Bachchöre aus aller Welt zeigen bei drei Konzerten in der Bachkirche Arnstadt ihr Können.

Mehrere Mittagskonzerte mit Bachchören aus aller Welt werden in der kommenden Woche in der Bachkirche in Arnstadt dargeboten. Los geht es am Dienstag, 11. Juni, mit den „Malaysia Bach Festival Singers and Orchestra“ unter Leitung von David Chin. Zu Gehör kommen Kantaten von Johann Sebastian Bach.

Am Freitag, 14. Juni, präsentiert das Bach-Collegium San Diego unter Leitung von Ruben Valenzuela Stücke von Johann Hermann Schein, Johann Christian Bach sowie Johann Sebastian Bach, bevor der „Choir of Grace Lutheran in River Forest“ aus Chicago am Samstag, 15. Juni, unter Leitung von Michael D. Costello wieder Musik von Johann Sebastian Bach in den Mittelpunkt rückt.

Beginn der Konzerte ist jeweils um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Mehr Infos unter: www.kirchenkreis-arnstadt-ilmenau.de.

red